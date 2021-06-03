Son dakika haberleri: Ünlü giyim fabrikasında 30 işçi gıda zehirlenmesi şüphesi ile hastaneye başvurdu
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Son dakika haberleri: Ünlü giyim fabrikasında 30 işçi gıda zehirlenmesi şüphesi ile hastaneye başvurdu

İhlas Haber Ajansı / Yasin Erdem - Haberler | Güncel

Son dakika sağlık haberine göre Ünlü giyim fabrikasında 30 işçi gıda zehirlenmesi şüphesi ile hastaneye başvurdu Karabük'te faaliyet gösteren ve Ramsey markasıyla bilinen ünlü giyim fabrikasında 30 işçi gıda zehirlenmesi şüphesi ile kentteki hastanelere başvurdu.

Ünlü giyim fabrikasında 30 işçi gıda zehirlenmesi şüphesi ile hastaneye başvurdu

KARABÜK - Karabük'te faaliyet gösteren ve Ramsey markasıyla bilinen ünlü giyim fabrikasında 30 işçi gıda zehirlenmesi şüphesi ile kentteki hastanelere başvurdu.

Edinilen bilgilere göre, Safranbolu ilçesine bağlı Bostanbükü köyünde faaliyette bulunan Ramsey fabrikasında çalışan 30 işçi, öğle yemeği sonrası bazılarında mide bulantısı, kusma ve baş dönmesi şikayetleri olması üzerine Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Safranbolu Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Kendi imkanları ile hastanelere giden 30 işçi gerekli tedavilerinin ardından taburcu edildi. İl Sağlık Müdürlüğü ile Gıda Tarım Müdürlüğü görevlileri zehirlenme şüphesi ile hastaneye başvuran işçilerin çalıştıkları fabrikaya giderek yemek ve fabrikada kullanılan sebillerden su numuneleri aldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı

Son dakika haberleri: Ünlü giyim fabrikasında 30 işçi gıda zehirlenmesi şüphesi ile hastaneye başvurdu
Son dakika haberleri: Ünlü giyim fabrikasında 30 işçi gıda zehirlenmesi şüphesi ile hastaneye başvurdu
Son dakika haberleri: Ünlü giyim fabrikasında 30 işçi gıda zehirlenmesi şüphesi ile hastaneye başvurdu
Son dakika haberleri: Ünlü giyim fabrikasında 30 işçi gıda zehirlenmesi şüphesi ile hastaneye başvurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yasin Erdem

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