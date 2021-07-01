Ünlü futbolcu Lucas Podolski ile Türk ortağı Metin Dağ döner zinciri ile dünyaya açılıyor

Polonya asıllı Alman futbolcu Lukas Podolski, Türk ortağı Metin Dağ ile Almanya çapında oluşturdukları "Mangal Döner" zinciriyle dünyaya açılmaya hazırlanıyor.

Polonya asıllı Alman futbolcu Lukas Podolski, Türk ortağı Metin Dağ ile Almanya çapında oluşturdukları "Mangal Döner" zinciriyle dünyaya açılmaya hazırlanıyor.

Daha önce iki sezon Galatasaray forması giyen ve çeşitli takımlardan sonra en son Antalyaspor formasıyla top koşturan Podolski, ailesinin yaşadığı şehir olan Köln yakınlarındaki Bergheim'da, "Mangal Döner"in 11. şubesini açtı.

Ünlü futbolcunun ortağı Metin Dağ, açılış öncesi AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk dönerini Almanlara çok sevdirdiklerini, bu kalite ve lezzeti dünyanın farklı ülkeleriyle buluşturmaya hazırlandıklarını söyledi.

11'i Podolski ile ortak olmak üzere 16 şube açtıklarını aktaran Dağ ayrıca Almanya genelindeki en büyük market zincirlerine de paketli "Mangal Döner" verdiklerini, dönerin yanı sıra gıda sektöründeki ürün yelpazelerini de her geçen gün genişlettiklerini belirtti.

Dağ, "Şu anda döner ürünümüzü paketli olarak Alman market zincirlerine de veriyoruz. Ülke genelinde Rewe, Kaufland gibi tanınmış büyük market zincirlerinin yanı sıra yakında İngiltere, Avusturya, Belçika gibi ülkelere de ürünümüzü vereceğiz. Sadece döner değil, cipsimiz de çıkıyor, içecek bölümlerinde varız, sos bölümlerinde varız. Kendi ayranımız var, kendi suyumuz var. Kendi markamızda falafel, lahmacun, pizza gibi ürünlerimiz var. İsmimize layık kaliteli şekilde bir konseptte çalışıyoruz." dedi.

Gelecekte gerek şube sayılarını artırıp gerek ürün yelpazesini genişleterek dünyaya açılmayı hedeflediklerini vurgulayan Dağ, Podolski ile Galatasaray'da top koştururken tanıştıklarını, o dönemde ağabeyi Salih Dağ ile zaten restoran sektöründe olduklarını ve ünlü futbolcuyla ortak olarak ilk şubelerini Ocak 2018'de Köln'de açtıklarını ifade etti.

Açılışa yoğun ilgi oldu

Bergheim Belediye Başkanı Volker Miesseler'in de katıldığı açılış törenine büyük ilgi gösterildi.

Açılışta basın mensuplarına açıklamada bulunan Podolski, Metin Dağ'ın sadece ortağı değil iyi bir arkadaşı olduğunu, başarılarında bunun etkisinin büyük olduğunu söyledi.

Podolski, "Ben Bergheim'da büyüdüm, burada zaten Lucas Podolski isminde bir spor parkı var. Kariyerimin ilk adımlarımı burada attım. O yüzden Bergheim'a çok bağlıyım. Arkadaşlarım, ailem, annem ve babam burada yaşıyor. Burada bir şube açtığımız için çok mutluyum. İş yeri büyük ve çok güzel, umarım insanlar da memnun kalır." ifadesini kullandı.

Açılıştan sonra döner almak için bekleyenler uzun kuyruklar oluşturdu.

Podolski, döneri ilk müşterilere kendi elleriyle hazırladı.

Türklerin yoğun olarak yaşadığı şehirde Podolski'ye fotoğraf imzalatmak için bekleyen Türk gençleri futbolcu lehine tezahüratta bulundu.

Hayranlarına fotoğrafını imzalayan Podolski, gelen fotoğraf çektirme isteklerini de yanıtsız bırakmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Zeyrek