Ünlü fenomen Murat Övüç'ün oğluna hapis cezası - Haberler Magazin
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ünlü fenomen Murat Övüç'ün oğluna hapis cezası

Ünlü fenomen Murat Övüç'ün oğluna hapis cezası
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Magazin

Ünlü sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün oğlunun da aralarında bulunduğu 4 sanığın polislere karşı 'görevini yaptırmamak için direnme' suçundan yargılandığı dava karara bağlandı. Mahkeme, Burak Can Övüç'ü 8 ay hapis cezasına çarptırdı.

Ünlü sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün oğlunun da aralarında bulunduğu 4 sanığın polislere karşı 'görevini yaptırmamak için direnme' suçundan yargılandığı dava karara bağlandı. Mahkeme, Burak Can Övüç'ü 8 ay hapis cezasına çarptırarak hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

Ünlü sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün oğlu Burak Can Övüç'ün de aralarında bulunduğu 4 sanığın polis memurlarına karşı 'görevi yaptırmamak için direnme' suçundan yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuksuz sanıklar Burak Can Övüç, Alptuğ Kayı, Ergin Ergin ve sanık avukatları hazır bulundu.

"Polislere karşı herhangi bir hakaretim olmadı"

Duruşmada savunma yapan tutuksuz sanık Burak Can Övüç, kendilerinin önceki duruşmaya kadar sadece video çektikleri için suçlandıklarını zannettiğini belirterek, "Ben sadece video kaydı aldım. Polislere karşı herhangi bir hakaretim olmadı. Karakola da kendi aracımla gittim. Suçsuzum, beraatımı talep ediyorum" dedi.

Diğer tutuksuz sanıklar ise savunmalarında kimseye karşı suç içeren bir eylemleri olmadığını söyleyerek beraatlarını talep etti.

Mahkemede tutuksuz sanık Burak Can Övüç'ün avukatı, müvekkilinin üzerine atılı suçu işlediğini gösteren herhangi bir delilin olmadığını ve önceki savunmalarını tekrar ettiklerini söyleyerek sanığın beraatını istedi. Karar öncesi son sözü sorulan tutuksuz sanıklar beraatlarını talep etti. Sanık Burak Can Övüç'ü 'görevini yaptırmamak için direnme' suçundan 8 ay 10 gün hapis cezasına çarptıran mahkeme, diğer üç sanığı da aynı suçtan hapse mahkum etti. Sanık Ahmet Bağrıyanık'ı 'kamu görevlisine hakaret' suçundan ayrıca hapse çarptıran mahkeme, tüm sanıkların cezasında hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

Ünlü fenomen Murat Övüç'ün oğluna hapis cezası

Ünlü fenomen Murat Övüç'ün oğluna hapis cezası

Ünlü fenomen Murat Övüç'ün oğluna hapis cezası

İhlas Haber Ajansı - Magazin Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title