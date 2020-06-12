Ünlü çifti bebek heyecanı sardı Bebek bekleyen İdil Fırat ve eşi Mert Fırat, yaz sezonunu Bodrum-Yalıkavak'ta açtı

Posta'dan Ali Keser'in haberine göre; İlk bebeğine 3 aylık hamile olan İdil Fırat ile eşi Mert Fırat, Bodrum- Yalıkavak'ta görüntülendi. İdil Fırat güneşe az çıktı. Bol meyve yiyip su içti. Son derece formda olması da dikkat çekti.

'ÇOK HEYECANLIYIZ'

Eşinin üzerine titreyen Mert Fırat "Bebek için çok heyecanlıyız. Eşimin rahat bir hamilelik geçirmesi için buraya geldik. Ben işlerim için arada İstanbul'a gideceğim" dedi.