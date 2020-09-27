Ünlü çift, olmayan inşaattan 5 milyon lira verip daire satın aldı
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Ünlü çift, olmayan inşaattan 5 milyon lira verip daire satın aldı

27.09.2020 10:51 | Son Güncelleme: 27.09.2020 11:36

Ünlü modacı Tuvana Büyükçınar Demir ve eşinin 2014'te 5 milyon lira vererek konut aldığı Derbent isimli proje hiç başlamadı. Çifte paraları iade edilmezken, şirket sahipleri hakkında dolandırıcılık suçundan hapis istemiyle dava açıldı.

İnşaat sektöründe başlamayan projelerin yarattığı mağdurlara ünlü modacı ve eşi de eklendi. Modacı Tuvana Büyükçınar Demir ve Selim Demir, "Yakında temelleri atılacak" denilen inşaattan 2014 yılında, 5 milyon lira vererek bir daire satın aldı.

Sabah'tan Dilek Yaman'ın haberine göre inşaat firması sahibi Mete ve Cengiz Güldamlası, yıllar boyunca inşaata başlamadığı gibi ünlü çiftin parasını iade de etmedi. CO Gayrimenkul Yatırım İnşaat sahibi Mete ve Cengiz Güldamlası hakkında dolandırıcılık suçundan 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

PROJE DURDURULMUŞ

Ünlü modacı Tuvana Büyükçınar Demir ve eşi Selim Demir, yatırım amaçlı bir ev satın almak istemiş, bunun için Cengiz Güldamlası'yla görüşen çift, Sarıyer'de bulunan Derbent isimli projeden ev satışı için anlaşmıştı. Ünlü çift, yaklaşık 5 milyon liralık ödeme yaptı. Ancak bir süre sonra projenin mahkeme kararıyla durdurulduğunu öğrenen çift, dolandırıldıklarını ileri sürerek şikâyetçi olmuştu.

FASON ŞİRKET KURULMUŞ

Ünlü çift, savcılığa sundukları şikâyet dilekçesinde projeyi hayata geçiren CO Gayrimenkul Yatırım İnşaat isimli şirketin, paraları iade etmemek için dolandırıcılık amacıyla fason bir şirket kurduğunu ileri sürmüş, Demir Ailesi'nin yaptığı dolandırıcılık ihbarı sonrası, inşaat şirketinin sahibi Cengiz Güldamlası hakkında soruşturma başlatılmıştı.

10 YIL HAPİS İSTEMİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma geçtiğimiz günlerde tamamlandı. İş adamı Cengiz ve Mete Güldamlası hakkında şirket yöneticilerinin dolandırıcılığı suçu kapsamında iddianame düzenlendi. İddianamede, modacı Tuvana Büyükçınar Demir ve eşi Selim Demir çiftinin Cengiz ve Mete Güldamlası'na ait bir şirketten daire satın almak istedikleri, 700 bin dolara anlaştıkları ve söz konusu paranın şirket hesabına geçmesine rağmen 6 yıllık bir süreçte inşaata başlanmadığı gibi paralarının da iade edilmediği anlatıldı. 10 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adlî para cezasına çarptırılması istenen Güldamlası baba-oğul ilerleyen günlerde Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.

Ünlü çift, olmayan inşaattan 5 milyon lira verip daire satın aldı
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