Ünlü Caz Müzisyeni, 15 Şubat'ta Müzikseverlerle buluşacak

12.02.2020 15:43 | Son Güncelleme: 12.02.2020 15:43

DasDas'ta Şubat ayında sadece tiyatro oyunları değil, birbirinden farklı müzik türlerinin temsilcileri de sanatseverlerle buluşacak. 15 Şubat akşamı kendi adını taşıyan yeni albümü 'Karsu' ile dikkatleri üzerine çeken genç müzisyen Karsu, Birlikte Güzel konser serisi kapsamında DasDas Sahne'yi dolduracak müzikseverlerle hem sevilen hem de yeni şarkılarını paylaşacak.

2016 yılında Hollanda'nın saygın müzik ödüllerinden Edison Caz Ödülü'nü kazanan Karsu, dünyanın sayılı görkemli salonlarından Carnegie Hall'de birkaç sahne alırken, İstanbul ve Ankara Caz Festivalleri'nde de konser verdi. Yeni albümü 'Karsu'da şarkılarını Çin sokaklarından, Endonezya'nın Bali Adası'ndan, Los Angeles tepelerinden ve Türkiye'nin güzel doğasından ilham alarak yazan genç müzisyen, kişilerin sosyal medyanın kendine özgü baskılarını yaşadığı bu devre karşı cesur sözlü şarkılarıyla meydan okuyor.

DasDas MUTFAK'A KARSU VE MERT FIRAT DOKUNUŞU!

Karsu, 15 Şubat günü sadece konser vermekle kalmayıp kendisi gibi Antakyalı olan Mert Fırat'la birlikte hazırladığı, Antakya yemeklerinden oluşan özel menüyü de misafirlere sunacak. Firik pilavı, zahter salatası, humus ve kabak tatlısından oluşan menü, genç müzisyen ile ünlü oyuncunun imza tariflerinden yapılacak ve DasDas Mutfak konuklarına eşsiz bir lezzet deneyimi yaşatacak.

Kaynak: Bültenler