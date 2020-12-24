Ünlü basketbolcu Fatih Solak Talasgücü'nde
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Ünlü basketbolcu Fatih Solak Talasgücü'nde

24.12.2020 14:39 | Son Güncelleme: 24.12.2020 14:44
Ünlü basketbolcu Fatih Solak Talasgücü'nde

Kayserili eski milli basketbolcu Fatih Solak, Talas Belediyesi bünyesindeki Talasgücü Belediyespor'da yeni yıldızlar yetiştirecek.

Kayserili eski milli basketbolcu Fatih Solak, Talas Belediyesi bünyesindeki Talasgücü Belediyespor'da yeni yıldızlar yetiştirecek.

Başkanlık Toplantı Salonu'nda düzenlenen törenle sarı-lacivertli kulübe imza atan Fatih Solak, Kayseri'de olmaktan ve Kayseri'ye hizmet etmekten dolayı çok mutlu olduğunu söyledi. Eski basketbolcu Fatih Solak yeni yetenekleri ortaya çıkararak Türk basketboluna kazandırmak için heyecanlandığını sözlerine ekledi.

"YENİ YILDIZLAR YETİŞTİRECEK"

İmza töreninde konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, uzun yıllar basketbolda şehrimizi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil eden Fatih Solak ile anlaşmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Fatih kardeşimiz artık memleketinde yeni basketbolcuların yetişmesi için bizimle çalışacak. Bizim seçimlerde sporcu fabrikası diye bir projemiz vardı. Bunun içinde basketbol da bulunuyor. Bu konuda Fatih kardeşimiz gençlerimizin yetişmesinde ve yeni yıldızların ortaya çıkmasında azami gayret göstereceğinden eminim. Hem şehrimize hem de kendisine hayırlı olsun." dedi.

FATİH SOLAK KİMDİR?

2,13 metre boyundaki Kayserili basketbolcu Ülkerspor'da yetişti. Yeşilyurt'ta 2. Lig'de kiralık olarak oynadıktan sonra sırasıyla Ülkerspor, Beşiktaş ve Galatasaray Cafe Crown formaları giydi. 2003, 2005, 2007 ve 2009 Avrupa Basketbol Şampiyonası ve 2006 FIBA Dünya Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye milli basketbol takımı kadrosu içinde yer aldı. - KAYSERİ

Ünlü basketbolcu Fatih Solak Talasgücü'nde
Ünlü basketbolcu Fatih Solak Talasgücü'nde

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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