Ünlü avukat Rahmi Özkan öldü mü? Gündem olan iddiaya Müge Anlı cephesinden jet yalanlama
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Ünlü avukat Rahmi Özkan öldü mü? Gündem olan iddiaya Müge Anlı cephesinden jet yalanlama

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Yıllardır Müge Anlı'nın programında olan avukat Rahmi Özkan'ın öldüğü iddiası sosyal medyada gündem oldu. Konuyla ilgili yapılan açıklamayı paylaşan Müge Anlı, Özkan'ın ölüm iddiasını yalanladı. Programın yapım şirketinden yapılan açıklamada iddiayı ortaya atanlar hakkında hukuki süreçlerin başlatılacağı da söylendi.

Geçtiğimiz ay sezon finali yapan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı hakkında ortaya atılan iddialara bir yenisi daha eklendi. Son olarak sosyal medyada programın sevilen isimlerinden avukat Rahmi Özkan'ın hayatını kaybettiği ileri sürüldü.

"ÖLÜM İDDİASI ASILSIZDIR, HUKUKİ SÜREÇLER BAŞLATILACAK"

Programın yapımcı kuruluşu Mavi Klaket ise Rahmi Özkan'ın ölüm iddiasını kesin bir dille yalanladı. Şirket yaptığı açıklamada "Uzunca bir süredir sosyal medya ve birtakım medya kuruluşlarında programımızın avukatı sayın Rahmi Özkan'ın öldüğü yönünde paylaşım ve haberler yer almaktadır. Ancak kamuoyunu meşgul etmekte olan söz konusu haber ve paylaşımlar asılsız olup gerçeği yansıtmamaktadır. Konuyla ilgili olarak hem kıymetli izleyicilerimize hem de programımıza yönelik yıpratma çabalarının son bulması adına gerekli hukuki süreçler tarafımızca ivedi şekilde başlatılacaktır. Bu tür mesnetsiz haber ve paylaşımların kimseye bir faydası olmayacağının altını çizer bundan sonraki süreçte yapılacak açıklamalardan ilgili kurum ve kişilerin sorumlu olacağını beyan ederiz. Yeni sezonda görüşmek dileğimizle" ifadelerine yer verdi.

Ünlü avukat Rahmi Özkan öldü mü? Gündem olan iddiaya Müge Anlı cephesinden jet yalanlama

MÜGE ANLI DA AÇIKLAMAYI PAYLAŞTI

Yakın bir zaman önce Instagram hesabı açan ve 2,2 milyon takipçiye ulaşan Müge Anlı da şirketin yaptığı açıklamayı hesabında paylaşarak takipçilerini bilgilendirdi.

Ünlü avukat Rahmi Özkan öldü mü? Gündem olan iddiaya Müge Anlı cephesinden jet yalanlama
Ünlü avukat Rahmi Özkan öldü mü? Gündem olan iddiaya Müge Anlı cephesinden jet yalanlama
Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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Ünlü avukat Rahmi Özkan öldü mü? Gündem olan iddiaya Müge Anlı cephesinden jet yalanlama - Haberler Magazin
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