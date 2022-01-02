Ünlü anketçiden olay yaratan tahmin: CHP'nin oyları yükselmiyor ama AK Parti'deki düşüşle birinci olurlar - Haberler
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Ünlü anketçiden olay yaratan tahmin: CHP'nin oyları yükselmiyor ama AK Parti'deki düşüşle birinci olurlar

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Politika

MAK Araştırma Şirketi Başkanı Mehmet Ali Kulat, yeni yılın ilk günlerinde güncel siyasi tabloya ilişkin bomba tahminlerde bulundu. Kulat'ın açıklamaları arasında en dikkat çeken detay ise CHP'yle ilgili oldu. Kulat, oylarında mevcut bir yükselme olmayan CHP'nin, AK Parti'nin oylarındaki düşüşle birinci parti olabileceğini öne sürdü.

Yeni yıla girilmesiyle birlikte yılın ilk seçim anketleri de merak edilmeye başladı. Anket şirketleri, ilk verileri açıklamak için çalışmalarına hız verirken, MAK Araştırma Şirketi Başkanı Mehmet Ali Kulat'tan mevcut siyasi duruma ilişkin bomba tahminler geldi. Kulat, oylarında artış görülmeyen CHP'nin, Ak Parti'deki düşüşten faydalanarak birinciliğe oturabileceğini öne sürdü.

Ak Parti'nin yüzde 0.8'lik yükselişle yeniden yüzde 30 bantlarına oturduğunu söyleyen Kulat, "Kasım sonu itibariyle yüzde 30'un altına inen oy oranı... Aralık sonu açıklanan asgari ücret ve dövizi frenleme algısıyla 0.8 puanlık yükseliş ile yeniden 30'a çıkmıştı. Bu haliyle; teşkilatın yeni bir motivasyon yakalama gayreti- son zamlar ve zamların zamanlaması ile sıfırlandı" dedi.

MAK Araştırma Başkanı Kulat'ın paylaşımlarının devamı şu şekilde:"CHP; sağ sol geçirgenliğinin çok az olması nedeniyle oy artışı yaşamamakta -ama rakibinin düşen oyları nedeniyle- kendisinin oyu sabit kaldığı için göreceli yükseliş yaşamakta. Rakibinde düşüş CHP'de mevcut durumu koruma eğilimi devam ederse Mart 2022'den itibaren birinci parti olur.

İyi Parti yükselme eğilimi en istikrarlı durumunda -zaman zaman duraksama olsa da- son 2 yılda hemen her ay yükseliş kaydetti. İktidar dolmuşundan inen her 4 yolcudan ikisi (durakta arkadan gelen yeni bir AK Parti dolmuşu yerine) İyi Parti otobüsünü tercih etti." ifadesini kullandı.

Siyasetin asıl büyük şekillenme sürecini DEVA Partisi/ Gelecek Partisi/ Yeniden Refah Partisi/ Bağımsız Türkiye Partisi/ Demokrat Parti/ HÜDAPAR/ TDP gibi iktidardan oy alabilme potansiyeli olan partilerin 2022 nin ilk aylarındaki performansları belirleyecek."

Ünlü anketçiden bomba tahmin: CHP'nin oyları yükselmiyor ama AK Parti'deki düşüşle birinci olurlar

Ünlü anketçiden bomba tahmin: CHP'nin oyları yükselmiyor ama AK Parti'deki düşüşle birinci olurlar

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Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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Yorumlar (1)
Mahmut Kara:Asgari ücrete yüzde 50 değil bütün maaşlara yüzde 100 zam verse ne yazar ki, her şeye zam zam zam faturalara yüzde 100 zam Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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