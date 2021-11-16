Ünlü anketçiden 50+1 tartışmasında gündemi değiştirecek iddia! Yeni yüzde için referandum geliyor - Haberler
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Ünlü anketçiden 50+1 tartışmasında gündemi değiştirecek iddia! Yeni yüzde için referandum geliyor

Haberler.com - Haberler | Politika

Gezici Araştırma Merkezi Müdürü Murat Gezici, siyasetteki 50+1 tartışmasıyla ilgili gündemi değiştirecek bir iddia ortaya attı. Yüzde 40+1 oy alanın cumhurbaşkanı seçileceği bir model getirileceğini öne süren Gezici, "50+1 sisteminin zorluğunu yaşayan iktidar büyük ihtimal mart-nisan ayında bir referandum getirecek. Böylece 40+1'lik sistemle yarı başkanlığa dönmeyi planlayan bir iktidar görüyoruz." dedi.

Haber türk TV yayınında Afşin Yurdakul'un konuğu olan Gezici Araştırma Merkezi Müdürü Murat Gezici, siyasette 50+1 tartışmalarına ilişkin dikkat çeken bir iddia ortaya attı.

Seçim öncesinde yapılacak bu referandum ile seçim yasasında da değişiklik yapılacağı ve yüzde 40+1 oy alanın cumhurbaşkanı seçileceği bir model getirileceğini öne süren Gezici, "50+1 sisteminin zorluğunu yaşayan iktidar büyük ihtimal mart-nisan ayında bir referandum getirecek. Bir anayasa değişikliği ve onun içinde seçim kanunu değişikliği planlayan bir iktidar var. Böylece 40+1'lik sistemle yarı başkanlığa dönmeyi planlayan bir iktidar görüyoruz. Çünkü ülkede yaşanan sorunların sorumlusu olarak artık 50+1 sistemi görülmeye başlandı" yorumunu yaptı.

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinden sonra Erdoğan'ın, yüzde 50+1 için "Mahsurlu olduğunu anladık" dediğini anlatmış ve bu açıklamayla "yüzde 50+1" tartışması başlamıştı.

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Cemil Çiçek 50+1 oy şartının "Türkiye'de kutuplaşma ve kamplaşmaya yol açtığını" belirtmiş ve "50+1'in bugün de gelecekte de problem çıkaracağı kanaatini taşıyorum" demişti.

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