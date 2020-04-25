Ünlü Amerikalı rapçi Kanye West, milyarderler listesine girdi ABD'de yayımlanan Forbes dergisi, ünlü Amerikalı rapçi Kanye West'in milyarderler listesine katıldığını duyurdu. Forbes'e göre West'in 1,3 milyar dolarlık servetinin büyük bir kısmı Adidas markası ile geliştirdiği ayakkabı markasından geliyor

Amerika Birleşik Devletleri'nde yayımlanan Forbes dergisi, ünlü Amerikalı rapçi Kanye West'in milyarderler listesine katıldığını duyurdu. Forbes'e göre West'in 1,3 milyar dolarlık servetinin büyük bir kısmı Adidas markası ile geliştirdiği ayakkabı markasından geliyor. Amerikalı rapçinin "Yeezy" adlı spor ayakkabıları kısa zamanda moda dünyasının en popüler ürünlerinden biri olmayı başardı. Euronews.com'da Görüntüle Kaynak: Euronews.com