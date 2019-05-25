Ünlü Alman sanatçı Dalyan'a hayran kaldı

Alman sanatçı Volker Lechtenbrink, tatil için Dalyan'ı tercih etti. Alman sanatçı Dalyan'da geçirdiği tatilin ardından bölgenin korunmuş doğasına hayran kaldığını söyledi.

Alman sinema, tiyatro, televizyon oyuncusu ve şarkıcı Lechtenbrink, Hamburg ve Bremen'de büyüdü. Kariyerine 15 yaşında, Oscar'a aday gösterilen savaş karşıtı The Bridge'e filmi ile başlayan 74 yaşındaki sanatçı tatil için Dalyan'a geldi.

Türkiye'nin doğası ve insanları ile mükemmel bir yer olduğunu anlatan Alman sanatçı Lechtenbrink; "Hamburg'da yaşıyorum beni herkes tanıyor bu bazen insanı sıkabiliyor ama burada kimse beni tanımıyor çok rahatım, istediğim gibi tatil yapabiliyorum. İlk defa geliyorum burada beni harika ağırladılar." diye konuştu.

Bölgenin doğallığını korumasının takdir edilecek bir durum olduğunu belirten Lechtenbrink; "İlk defa Dalyan'da böyle bir doğayla karşılaştım. Organik ürünleri, tarihi ve yeşili mükemmel. Çok lezzetli meyveler tatma fırsatım oldu." dedi.

Bölgenin güzelliğini görmesinin ardından Dalyan'a yerleşmeyi düşündüğünü aktaran Alman sanatçı Volker Lechtenbrink, sözlerini şöyle sürdürdü; "Memnuniyetle burada da tiyatro yapabilirim. Buranın tarihi tiyatrosu çok başka. Verona'yı ve oranın akustiğini de biliyorum. Ama Kaunos Antik Kenti içinde bulunan tiyatronun da harika olduğunu gördüm. Umarım böyle bir şey mümkün olur." - MUĞLA

Kaynak: İHA