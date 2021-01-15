Ünlü aktörün benzerini, 'Jason Statham' heyecanı sardı

Benzeri, ünlü Hollywood yıldızı Jason Statham'ın film çekimi için Antalya'ya geleceğini öğrenen Kumluca Adrasan'da yaşayan İsmail Yıldırım, çok heyecanlı olduğunu söyledi. Jason Statham'a benzerliğini, yurt dışında yaşayan bir arkadaşının tespit ettiğini aktaran İsmail Yıldırım, "Benim fotoğrafımı çekmişti. Fotoğrafta fark etmiş. Jason'a benzediğimi söyledi. Daha sonra bu etrafta yayılmaya başladı. Öyle olunca ben de Jason Statham gibi bakışlar atmaya, figürler sergilemeye başladım. Onun gibi davranmaya çalıştım. Ama benim yaşam tarzım onunki değildi. Ben oto tamircisiydim. O günlerde turizmde çalıştığım için gelip giden müşteriler ona benzediğimi söylemeye başladı. Hatta fotoğraf çektiler" dedi.

Daha sonra bu benzerlikle gündeme geldiğini anlatan Yıldırım, "Gündeme geldikten sonra da birkaç iş yaptım. Reklam, tv programlarına katıldım. Ezgi Mola'ya sürpriz olsun diye Beyazıt Öztürk beni Beyaz Show'a çağırdı. Güzel bir program olmuştu. Bundan sonra bir- iki iş daha yaptım. Reklam gibi. Daha sonra Ahmet Kural ve Murat Cemcir'le Antalya'da buluştuk. Çok keyifliydi. Ahmet Kural ile hala görüşüyoruz. Arkadaş gibi olduk. Kendisine yeni işinde başarılar diliyorum" diye konuştu.Şimdi de Jason Statham'ın film çekimi için Antalya'ya geleceğini öğrendiğini söyleyen Yıldırım, "Bu beni çok heyecanlandırdı. Hatta heyecanıma yenildim. Hazırlık yaparken belimi incittim. Biraz ağrı var şu anda. İnşallah o gelinceye kadar bu ağrıyı atlatırım. Şu an içim içime sığmıyor. Sadece belimin ağrısı biraz durduruyor beni. Güzel bir buluşma olur diye düşünüyorum. Hayallerimde düşlediğim bir buluşma olur diye düşünüyorum" dedi.Şu ana kadar iki filmde oynadığını sözlerine ekleyen İsmail Yıldırım, "Biri ilk gündeme geldiğim zamanlarda olmuştu. İkincisi de pandemiden önce. Pandemiden önce çektiğimiz film, Gökhan Yıkılkan'ın filmi. Bana Instagram'dan mesaj gelmişti. 'Kardeşim bana numaranı atar mısın' diye. Ben de 'kim acaba bu' dedim. Araştırdım sayfasını. Profilini görünce şaşırdım. Hemen numaramı yazdım, aradı beni. Kendi filmini çekiyormuş. Bana da yer vermek istiyormuş. 'Dahil olur musun' dedi. Ben de 'Seve seve dahil olurum' dedim. Güzel bir çekim oldu. Çok keyifliydi. Ama pandemiye takıldı. İnşallah bu pandemiden sonra vizyona girer, biz de keyifle izleriz" diye konuştu.

Gündeme geldiği dönem oto tamirhanesinde çalıştığını söyleyen Yıldırım, "Sonrasında insanlara daha yakın olmak için turizmi tercih ettim. Bu aralar sahilde bir arkadaşımın restoranında çalışıyorum. İnsanlarla tanışmak, insanların beni görmesi, onlarla konuşmak çok keyifli" dedi.

- Antalya

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan SARIKAYALI