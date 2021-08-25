Ünlü Afgan generali öldüren Taliban üyesinin posterini şehir meydanına astılar
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Ünlü Afgan generali öldüren Taliban üyesinin posterini şehir meydanına astılar

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | Dünya

Taliban, Kandahar vilayetinde üç yıl önce bir intihar saldırısında öldürdüğü Emniyet Müdürü General Abdulrazık'ın evinde çekilen görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaştı. Generali öldüren militanın posteri ise şehir meydanına asıldı.

Taliban, kendi safına çektiği korumanın açtığı ateşle Afganistan'ın en güçlü komutanlarından Emniyet Müdürü General Abdulrazık'a 20 Ekim 2018'deki seçimlere iki gün kala suikast düzenlemişti.

YATAK ODASINI BİLE GÖSTERDİLER

Geçtiğimiz günlerde Afganistan'da yönetimi ele geçiren Taliban'dan bu konuyla ilgili yeni bir hamle geldi ve Abdulrazık'ın evinde çekilen görüntüler sosyal medyadan paylaşıldı. Servis edilen karelerde Taliban'ın Abdulrazık'ın evinin yatak odasını bile girdiği görülüyor.

Ünlü Afgan generali öldüren Taliban üyesinin posterini şehir meydanına astılar

SUİKASTÇININ POSTERİNİ ASTILAR

Suikast ile ilgili yaşananlar bununla da kalmadı. Taliban militanları, şehir meydanına komutanı öldüren kişinin dev bir posterini astı.

KOMUTANIN ADINI TAŞIYAN MEYDANIN İSMİNİ DE DEĞİŞTİRDİLER

Örgüt geçen hafta da Kalat şehrindeki General Abdulrazık meydanının adını Ebu Ducene olarak değiştirmiş, Taliban'a yakın sosyal medya hesapları bu haber sonrası kutlama yapmıştı.

Ünlü Afgan generali öldüren Taliban üyesinin posterini şehir meydanına astılar
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Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü
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