Unkapanı Köprüsü'nden denize atlayan şahsı yolcu teknesi kaptanı kurtardı
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Unkapanı Köprüsü'nden denize atlayan şahsı yolcu teknesi kaptanı kurtardı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Unkapanı Köprüsü'nden denize atlayan şahsı yolcu teknesi kaptanı kurtardı

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde Unkapanı Köprüsü'nden denize atlayarak intihar girişimde bulunan kişiyi, yolcu teknesi kaptanı kurtardı.

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde Unkapanı Köprüsü'nden denize atlayarak intihar girişimde bulunan kişiyi, yolcu teknesi kaptanı kurtardı. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Unkapanı Köprüsü'nün demir korkuluklarına çıkan bir kişi, bir süre sonra kendisini denize attı. Bu sırada Haliç'te teknesinde yolculuk yapan kaptan Hasan Mutlu ise, suda çırpınan şahsı görünce hemen yön değiştirdi ve o tarafa yöneldi. Suda çırpınan şahsa yanaşan kahraman kaptan, bayılmak üzere olan şahsa ip fırlattı. İp yardımıyla şahsı teknesine çıkaran kaptan, bir can daha kurtardığını söyledi.

İhbar üzerine olay yerine gelen deniz polisi ve sağlık ekipleri geldi. Deniz polisi kahraman kaptan Hasan Mutlu'ya teşekkür etti. İntihar girişiminde bulunan şahıs hastaneye kaldırılırken, şahsın suda çırpınası ve kurtarılma anı cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Unkapanı Köprüsü'nden denize atlayan şahsı yolcu teknesi kaptanı kurtardı
Unkapanı Köprüsü'nden denize atlayan şahsı yolcu teknesi kaptanı kurtardı
Unkapanı Köprüsü'nden denize atlayan şahsı yolcu teknesi kaptanı kurtardı
Unkapanı Köprüsü'nden denize atlayan şahsı yolcu teknesi kaptanı kurtardı
Unkapanı Köprüsü'nden denize atlayan şahsı yolcu teknesi kaptanı kurtardı
Unkapanı Köprüsü'nden denize atlayan şahsı yolcu teknesi kaptanı kurtardı
Unkapanı Köprüsü'nden denize atlayan şahsı yolcu teknesi kaptanı kurtardı
Unkapanı Köprüsü'nden denize atlayan şahsı yolcu teknesi kaptanı kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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