Üniversitesi mensupları bu günü çok seviyor
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Üniversitesi mensupları bu günü çok seviyor

08.03.2021 18:03 | Son Güncelleme: 08.03.2021 18:07
Üniversitesi mensupları bu günü çok seviyor

DÜZCE(İHA) – Düzce Üniversitesi Rektörü Nigar Demircan Çakar tarafından başlatılan ve personelin en çok sevdiği gün olan Logo Gününün 8.'si gerçekleşti.

DÜZCE(İHA) – Düzce Üniversitesi Rektörü Nigar Demircan Çakar tarafından başlatılan ve personelin en çok sevdiği gün olan Logo Gününün 8.'si gerçekleşti.

Hayata geçirdiği birçok yenilikçi uygulamayla ülkemiz üniversiteleri arasında ses getiren Düzce Üniversitesi, sekizincisini gerçekleştirdiği Logo Günü etkinliğinde, yine kurum aidiyeti ve kültürü konusunda bilinç oluşturdu.

Her ayın belirlenen gününde Düzce Üniversitesi'nin tüm yerleşkelerinde ve birimlerinde gerçekleştirilen bu etkinlikte, üniversiteye ait logolu kıyafetleri giyen ve yine logolu ürünleri kullanan Düzce Üniversitesi mensupları, anlamlı birliktelik örneği göstererek Düzce Üniversitesi'nin tanıtımını yapıyor.

Logo Günü ile kurumsal kimliğini ve aidiyetini güçlendiren mensuplar, Düzce Üniversiteli olmanın gururunu yaşıyor. - DÜZCE

Üniversitesi mensupları bu günü çok seviyor
Üniversitesi mensupları bu günü çok seviyor
Üniversitesi mensupları bu günü çok seviyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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