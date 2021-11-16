Üniversitemizde Kurumsal Akreditasyon Toplantısı Gerçekleştirildi

2021 Yılı Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Kurumsal Akreditasyon süreci öncesinde Üniversitemizde akreditasyon süreci değerlendirme toplantısı yapıldı.

Üniversitemiz Senato Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya, Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin Karaman, Rektör Yardımcılarımız Prof. Dr. Ali Bilgin, Prof. Dr. Ahmet İshak Demir, Prof. Dr. Adnan Yılmaz, Üniversitemiz Genel Sekreteri Adnan Er, fakülte dekanları, yüksekokul ve meslek yüksekokulu müdürleri katıldı.

Toplantıda bir konuşma yapan Rektörümüz, Üniversitemizin, akademik, idari personeli ve öğrencileriyle eğitimde kalite güvencesini geliştiren bir üniversite olarak, akreditasyon sürecini başarılı bir şekilde tamamlamayı hedeflediğini dile getirdi.

Rektörümüzün konuşmasının ardından Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Ali Bilgin, Üniversitemizde Kurumsal Akreditasyon sürecinde planlanan çalışmalar, kalite güvencesi çalışmalarında dikkat edilmesi gereken konularla ilgili bir sunum gerçekleştirdi.

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