Üniversitemizde Geleneksel Kraft Kıyafet Tasarım Yarışması Düzenlendi Yeni

TEKİRDAĞ (Habermetre) - Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi tarafından Fen Edebiyat Fakültesi Fuaye alanında "Kraft Kıyafet Tasarım Yarışması" düzenlendi.

Üniversitemiz Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bülent EKER'in de katılım sağladığı etkinlik, Resim Bölümü Başkanı Doç. Dalila ÖZBAY tarafından organize edildi. 2013'ten bu yana yapılan ve artık geleneksel hale gelen yarışmanın jürisinde, Peyzaj Mimarlığı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rüya YILMAZ, Arkeoloji Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Seher Selin ÖZMEN ve Tarih Bölümü Öğr. Gör. Ayşe Alev DİRER AKHAN yer aldı.

Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi öğrencileri, kraft kağıdı, zımba, makas, maket bıçağı, yapıştırıcı gibi çeşitli malzemeler kullanarak tasarladıkları kıyafetler ile jüri karşısına çıktı. "En Etkili", "En Neşeli", "En Anlamlı", "En Aktif", "En Beğenilen", "En Cesaretli" ve "En Çılgın" kategorilerinde yarışan öğrenciler izleyenlere keyifli anlar yaşattı.

Yoğun bir katılımın olduğu etkinlik toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.

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