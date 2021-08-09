Üniversitemiz TRT Haber Öğrenci İşleri Programında Tanıtıldı
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Üniversitemiz TRT Haber Öğrenci İşleri Programında Tanıtıldı

Üniversitemiz TRT Haber Öğrenci İşleri Programında Tanıtıldı
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İçinde bulunduğumuz tercih döneminde, üniversite adayı öğrencilerine yönelik yürütülen tanıtım çalışmaları kapsamında Üniversitemiz, TRT Haber Öğrenci İşleri programının konuğu oldu.

İçinde bulunduğumuz tercih döneminde, üniversite adayı öğrencilerine yönelik yürütülen tanıtım çalışmaları kapsamında Üniversitemiz, TRT Haber Öğrenci İşleri programının konuğu oldu.

Üniversitemiz ve Rize'nin tanıtımının yapıldığı programda, Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin Karaman da Üniversitemizin mevcut fiziki ve alt yapısı hakkında bilgi vererek, öğrencilere sunulan imkanlara değindi.

Üniversitemizin fiziki alt yapı itibariyle önemli bir noktaya geldiğini belirten Rektörümüz, "Sınıflarımız, amfilerimiz, eğitim binalarımız öğrencilerimize modern eğitim sunacak niteliktedir. AR-GE altyapısı anlamında baktığımızda Üniversitemizin bütün akademisyenlerine hitap eden Merkezi Araştırma Laboratuvarımız var. Şu anda kütüphanemizde 143 bin basılı kaynak, 240 bin elektronik kitap var. Öğrencilerimiz için kütüphanemizde hem bireysel çalışma odalarımız hem de grup çalışma odalarımız var. Tıp Fakültemizde Klinik Simülasyon Eğitim Merkezi var. Türk Alman Üniversitesi ile Dijitalpark Teknokent'i kurduk. " dedi.

Rektörümüz, Üniversitemizin akademik performans ve başarılarına da değindi: "Üniversitemiz Türkiye'de 2000 yılından sonra kurulan üniversiteler arasında 12. sırada, dünya üniversiteleri sıralamasında 2021 yılında dünyadaki en iyi 1500 üniversite arasındadır. Türkiye'den bu listeye 43 üniversite girmiştir. Türkiye'de akademik üretkenlik ve verimlilik açısından 207 üniversite arasında Üniversitemiz 37. sıradadır. Üniversitemizin tamamında ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi belgesi almış olan bir üniversiteyiz. "

Rektörümüz, son olarak Üniversitemizin burs imkanlarından söz ederek, öğrencilerin tercih yaparken hangi üniversitede okuduğumda daha iyi yetişebilirim, daha nitelikli mezun olabilirim düşüncesinden hareketle Üniversitemizi tercih etmelerinin kendilerine katkı sağlayacağını ifade etti.

Programı izlemek için tıklayınız.

RTEÜ BASIN

Kaynak: Habermetre

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