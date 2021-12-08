Üniversitemiz Rektörüne Nezaket Ziyareti Yeni

TEKİRDAĞ (Habermetre) - Tekirdağ Eski Vali Yardımcısı Mehmet Turan ÇUHADAR, Tekirdağ MÜSİAD Eski Başkanı Ahmet CANDAN ile beraberinde Sudan ve Türkiye'den misafirler, Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mümin ŞAHİN'e makamında nezaket ziyareti gerçekleştirdi.

NKÜ Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Hasan Selçuk ETİ'nin de katıldığı görüşmede karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Prof. Dr. ŞAHİN konuklara teşekkür etti.

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