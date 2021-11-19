Üniversitemiz Rektörüne Nezaket Ziyareti Yeni
Dostluk Eşitlik Barış (DEB) Partisi Onursal Başkanı ve Dr. Sadık AHMET'in eşi Işık Sadık AHMET, Rumeli Balkan Stratejik Araştırmalar Merkezi (RUBASAM) Genel Sekreteri Dr. Gökalp KÜÇÜK, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Veteriner Fakültesinden Dr. Öğr.
TEKİRDAĞ (Habermetre) - Dostluk Eşitlik Barış (DEB) Partisi Onursal Başkanı ve Dr. Sadık AHMET'in eşi Işık Sadık AHMET, Rumeli Balkan Stratejik Araştırmalar Merkezi (RUBASAM) Genel Sekreteri Dr. Gökalp KÜÇÜK, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Veteriner Fakültesinden Dr. Öğr. Üyesi Eray AKTUĞ ve Trakya Üniversitesi Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Personeli Murat DERİN, Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mümin ŞAHİN'e nezaket ziyareti gerçekleştirdi.
Üniversitemiz Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yılmaz ÇAKICI'nın da yer aldığı ziyarette karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.
Işık Sadık AHMET, Rektör Prof. Dr. Mümin ŞAHİN'e kitap takdiminde bulunurken, Rektör Prof. Dr. ŞAHİN ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
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