ÜNİVERSİTELİLERİN OTURDUĞU MAHALLEDE EV KİRALARI YÜZDE 30 ARTTI
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ÜNİVERSİTELİLERİN OTURDUĞU MAHALLEDE EV KİRALARI YÜZDE 30 ARTTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KONYA'da üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlamasına sayılı günler kala öğrencilerin oturduğu mahalledeki ev kiraları yüzde 30 oranında arttı.

KONYA'da üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlamasına sayılı günler kala öğrencilerin oturduğu mahalledeki ev kiraları yüzde 30 oranında arttı. Konya Emlakçılar Odası Başkanı Sedat Altınay, "Ev sahipleri, 1,5 yıldır aidatı, yakıtı kendileri ödediklerinden, fiyatların üzerine yüzde 20'lik, 30'luk civarında zam koydular" dedi.

Yeni eğitim-öğretim yılında yüz yüze eğitime karar verilmesiyle, üniversite öğrencilerinin ev aramaya başlaması, kiralık dairelerin fiyatını da artırdı. Konya'da Selçuk Üniversitesi ve Konya Teknik Üniversitesi öğrencilerinin yoğunlukta oturduğu ve kentte 'üniversite mahallesi' olarak da bilinen Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi'nde kiralar yaklaşık yüzde 30 oranında arttı.

Konya Emlakçılar Odası Başkanı Sedat Altınay, üniversite öğrencilerinin pandemi sürecinde memleketlerine dönmeleri üzerine evleri boşalttıklarını, yüz yüze eğitim kararı alınmasıyla da yeniden taleplerinin arttığını belirtti.

PANDEMİDE EV SAHİPLERİ KİRAYA YÜZDE 30 ZAM YAPTI

Altınay, süreci anlatarak, "Ev sahipleri fiyatları yukarı doğru tırmandırdılar. 1,5 yıldır aidat, yakıt gibi şeyleri kendileri ödediklerinden bunun acısını da çıkarabilmek için fiyatların üzerine yüzde 20'lik, 30'luk civarında zam koydular. Ayrıca talep meselesinden dolayı, gayrimenkul az olduğu için fiyatlar yukarı tırmanmış durumda. Kiralık daireler var ama çok az miktarda. Üretim yapılmıyor. Pandemiyle birlikte müteahhitler 2 yılı aşkın süredir inşaat maliyetlerinin artmasından dolayı inşaat yapmaya çok yanaşmıyorlar. Çünkü maliyetler çok yüksek çıkıyor. Özellikle öğrenciler okullarına yakın bir yerde kiralık daire aradıkları için okullara yakın bölgelerde kiralık daire sıkıntısı yaşıyoruz" diye konuştu.

ÜNİVERSİTELİLERİN OTURDUĞU MAHALLEDE EV KİRALARI YÜZDE 30 ARTTI
ÜNİVERSİTELİLERİN OTURDUĞU MAHALLEDE EV KİRALARI YÜZDE 30 ARTTI
ÜNİVERSİTELİLERİN OTURDUĞU MAHALLEDE EV KİRALARI YÜZDE 30 ARTTI
ÜNİVERSİTELİLERİN OTURDUĞU MAHALLEDE EV KİRALARI YÜZDE 30 ARTTI
ÜNİVERSİTELİLERİN OTURDUĞU MAHALLEDE EV KİRALARI YÜZDE 30 ARTTI
ÜNİVERSİTELİLERİN OTURDUĞU MAHALLEDE EV KİRALARI YÜZDE 30 ARTTI
ÜNİVERSİTELİLERİN OTURDUĞU MAHALLEDE EV KİRALARI YÜZDE 30 ARTTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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