Üniversiteliler Samsun'daki "Edebiyat Kampı"nda buluştu

20.01.2020 15:40 | Son Güncelleme: 20.01.2020 15:40

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından her yıl düzenlenen 5. Tematik Kış Kampları'ndan Edebiyat Kampı, Samsun'da başladı.

Edebiyat Kampı, Samsun Gençlik ve Spor il Müdürlüğü tarafından Münevver Ayaşlı Kız Yurdu'nda gerçekleştiriliyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, kamp programlarının ülke genelinde eş zamanlı 15 ilde, 15 ayrı temada 2 bin 500 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildiğini bildirdi.

Kasapoğlu, "Samsun'da Edebiyat Kampı'na, Adıyaman, Afyonkarahisar, Balıkesir, Kahramanmaraş, Kütahya, Mardin ve Muş'tan KYK yurtlarında kalan 150 kız öğrenci katıldı. Gençlerimizi hem edebiyata hem de tarihe doyuracağız. Ülkemizin geleceği, gençlerin omuzlarında şekillenecek. Sizlerin duyarlı ve bilinçli olması bizleri tüm ülke olarak geleceğe taşıyacaktır." dedi.

Edebiyat Kampı, tarihçi-yazar Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma'nın açılış dersiyle başladı. Tarihçi olarak edebiyat temalı bir kampta açılış dersini yaptığı için memnun olduğunu dile getiren Sırma, edebiyat kelimesinin kökeninden bahsetti. Sırma, "Edebiyat kelimesi 'edep'ten gelir. Edepsizlik yani kuralsızlık geleceğe aykırılıktır. Edebiyat geleceğe uygun olarak hayatımızı idame ettirmemizi sağlar." diye konuştu.

Bazı şairlerden beyitler okuyarak şiirleri açıklayan Sırma, öğrencilerle Fransa'nın başkenti Paris'te doktora yaptığı dönemdeki anılarını paylaştı. Türk edebiyatından şiirler okuyan Sırma, soru cevap bölümünde öğrencilerden gelen soruları cevapladı.

Şair Bestami Yazgan, yazar Mehmet Doğan, tarihçi yazar Dursun Gürlek, Prof. Dr. Ümit Meriç, yazar Sadık Yalsızuçanlar, Emrah Gökçe, milli şair Mehmet Akif Ersoy'un torunu Selma Ersoy Argon, şair-yazar Recep Garip ve şair Nurullah Genç'in öğrencilerle söyleşiler yapacağı kamp, 5 gün sürecek.

Kaynak: AA