Üniversiteli metal heykelciler sanayi sitesinde büyük sergi ve fuarlara hazırlanıyor

Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü mezunu üç arkadaş, sanayi sitesindeki atölyelerinde birbirinden özel metal heykeller yapıyor.

Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü mezunu üç arkadaş, sanayi sitesindeki atölyelerinde birbirinden özel metal heykeller yapıyor.

Üniversite öğrenimleri sırasında metal heykellerle uğraşan yüksek lisans öğrencileri İlayda Kepez ve Mustafa Tuğrul ile doktora öğrencisi Ufuk Güneş Taşkın, eserlerini yapmak için atölye aramaya başladı.

Metal işletmelerinden mermere, mobilyacılardan toptan satış yapılan iş yerlerine birçok iş kolunun bir arada bulunduğu Baksan Sanayi Sitesi'nde metal oluk yapılan bir iş yerinde kendilerine ayrılan bölümlerde heykellerini oluşturan üç arkadaş, fuarlar ve sergiler için eserlerini hazırlıyor.

Sanayi sitesinde önceleri yadırganan üç arkadaşın eserlerinin bulunduğu atölye, şimdilerde metalden heykelleri görmek isteyen çevredeki işletmelerin ustalarının ziyaretlerine ev sahipliği yapıyor. Birbirinden güzel ve özel metal heykeller yapan Tuğrul, Kepez ve Taşkın, sanayi sitesinde bulunmalarının avantajıyla malzeme sıkıntısı da çekmiyor.

Balaban Sanat Galerisi sanatçısı da olan arkadaşlar, 30 Mart-3 Nisan'da gerçekleştirilecek ARTANKARA 7. Çağdaş Sanat Fuarı ile İstanbul'daki çeşitli sergilere eserlerini yetiştirmek için çalışıyor.

Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü yüksek lisans öğrencisi İlayda Kepez, AA muhabirine, geçen yıl mezun olduğu okulunda yüksek lisans yapmaya başladığı belirterek, öğrenimi sürdürürken Baksan Sanayi Sitesi'nde de metal heykeller tasarladığını söyledi.

Metal sac, çubuk, profiller ve kaynak dokusu kullandığını anlatan Kepez, şöyle devam etti:

"Figüratif yoğunluklu işler yapıyorum. Bu işi yapmak zor ancak sevdiğim işi yaptığımdan zorlanmıyorum. Yorucu ama gerçekten çok keyifli. Çizime bağlı başladığım çalışmalarım daha sonra doğaçlama ilerliyor. Katıldığım çeşitli yarışmalardan dereceler aldım. Metal heykellerimi sanayide yaptığım için burada çalışanlar, kadın olduğumu fark edince şaşırıyordu. Zamanla alıştılar. Şu anda güzel ve pozitif tepkiler alıyorum. Bize çok yardımcı oluyorlar. Burada gayet güzel, sıcak ve tatlı bir ortam var."

"Metalin dokusu ve sertliği sanatsal ürünlerimi oluşturmama olanak sağlıyor"

Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümünde Sanatta Yeterlik Programı'na devam eden Ufuk Güneş Taşkın da 2010'dan beri metal heykel yaptığını söyledi.

Birçok alternatif sunmasından dolayı metalden heykeller yapmayı sevdiğini ifade eden Taşkın, "Metalin dokusu ve sertliği sanatsal ürünlerimi oluşturmama olanak sağlıyor. Metal büyük boyutlarda eserler yapmamıza imkan sunuyor. Figüratif ağırlıklı çalışmalarımda metal plakalar, çubuklar kullanıyorum. Metal malzemeden insan figürünün varyasyonlarını üretiyorum." dedi.

Taşkın, çivi gibi günlük hayatta işlevi olan nesneleri alıp işlevini bozarak birer sanat eserine dönüştürmeyi sevdiğini vurguladı.

Metal heykele ilginin son dönemde arttığına işaret eden Taşkın, "Bu da bizi memnun ediyor. İnsanlar evlerini metal heykellerle dekore etmek istiyor." ifadesini kullandı.

Taşkın, sanayi sitesinde çalışmanın avantajlarını yaşadıklarını aktararak, "Etrafı rahatlıkla dağıtabiliyoruz ve gürültülü çalışabiliyoruz. İlk zamanlar bizim yaptığımız işler, sanayide çalışanlara garip geliyordu. Onlar da alışmaya ve hoşgörülü davranmaya başladı." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümünde yüksek lisans öğrencisi olan Mustafa Tuğrul, atık metallerle çalışmalar yapmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Farklı özellik ve büyüklükte metal heykeller yaptığını bildiren Tuğrul, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Daha büyük metal heykelleri atık metallerle yapıyorum. Hareketli heykeller de var yaptığım. Bir yandan da figüratif işler yapıyorum. Çocukluktan beri evdeki eşyaları söküp takardım. O tutkum sanat eserlerine dönüştü. Ocak ayında İstanbul'da kişisel bir sergi açtım. Atık metallerden yaptığım heykeller ile kinetik heykellerim ilgi görüyor. İnsanların çöp olarak gördüğü, kullanılmaz olarak nitelendirdiği parçalar sanat eserine dönüşünce ilgi çekiyor. Katıldığım çeşitli yarışmalardan da ödüller aldım."

Arkadaşlarıyla birbirlerine yardımcı olup fikir alışverişinde bulunduklarını belirten Tuğrul, kendilerine destek olan Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Rahmi Atalay ile Doktor Öğretim Üyesi Selçuk Yılmaz'a teşekkür etti.

Sanayi sitesinde gençlerle aynı atölyeyi paylaşan metal oluk ustası Selahattin Erdoğan ise "Onlar sanatçı, biz sanatkarız. Birbirimize saygılıyız. İş yerindeki bazı aletleri diledikleri gibi kullanıyorlar. Elimden geldiğince onlara destek olmaya çalışıyorum. Her zaman başımızın üstünde yerleri var." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Açık