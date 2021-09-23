ÜNİVERSİTELİ KORONAVİRÜS HASTASI, YOLCU MİNİBÜSÜNDE YAKALANDI - Haberler
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ÜNİVERSİTELİ KORONAVİRÜS HASTASI, YOLCU MİNİBÜSÜNDE YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KIRIKKALE'de durdurulan yolcu minibüsünde HES kodu sorgulamasında riskli grupta çıkan ve koronavirüs hastası olduğu belirlenen üniversite öğrencisi Şakir Ünalkaç (22) 4 bin 50 TL ceza uygulanarak karantinaya alındı.

KIRIKKALE (DHA) - KIRIKKALE'de durdurulan yolcu minibüsünde Hes Kodu sorgulamasında riskli grupta çıkan ve koronavirüs hastası olduğu belirlenen üniversite öğrencisi Şakir Ünalkaç (22) 4 bin 50 TL ceza uygulanarak karantinaya alındı.

İl Salgın Denetim ekipleri, kent girişinde araçları durdurarak koronavirüs önlemleri kapsamında denetim yaptı. Ankara'dan Kırıkkale'ye giden yolcu minibüsü de durdurularak yolcuların HES kodu sorgulaması yapıldı. Üniversite öğrencisi Şakir Ünalkaç'ın, HES kodu sorgulamasında riskli grupta olduğu belirlendi. Yapılan araştırmada Ünalkaç'ın Covid-19 testi pozitif çıkınca evde karantinaya alınarak tedavisine başlandığı ancak 11'inci günde karantinayı ihlal ettiği tespit edildi. Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesine ev tutmak için gittiğini söyleyen Kırıkkale Üniversitesi öğrencisi Ünalkaç, 4 bin 50 TL para cezası uygulanarak karantinaya alındı. Ayrıca firmaya da riskli yolcu taşıdığı için 4 bin 50 TL para cezası uygulandı.

ÜNİVERSİTELİ KORONAVİRÜS HASTASI, YOLCU MİNİBÜSÜNDE YAKALANDI

ÜNİVERSİTELİ KORONAVİRÜS HASTASI, YOLCU MİNİBÜSÜNDE YAKALANDI

ÜNİVERSİTELİ KORONAVİRÜS HASTASI, YOLCU MİNİBÜSÜNDE YAKALANDI

ÜNİVERSİTELİ KORONAVİRÜS HASTASI, YOLCU MİNİBÜSÜNDE YAKALANDI
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Haber: ÜNİVERSİTELİ KORONAVİRÜS HASTASI, YOLCU MİNİBÜSÜNDE YAKALANDI - Haberler
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