ÜNİVERSİTELİ GENÇLER SAĞLIKLI YAŞAM İÇİN PEDAL ÇEVİRDİLER

ANKARA Üniversitesi Rektörü Necdet Ünüvar ve üniversiteli gençler, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında 'Sağlıklı Bir Yaşam İçin Haydi Pedallayalım' etkinliğinde pedal çevirdi.

Etkinlik, Ankara Üniversitesi Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı koordinesinde Beşevler 10'uncu Yıl Kampüsünde gerçekleştirildi. Etkinlikte, Rektör Necdet Ünüvar, üniversite öğrencileri ile down sendromlu çocuk ve gençler 'Sağlıklı Bir Yaşam İçin Haydi Pedallayalım' sloganıyla pedal çevirdi. Bisiklet turu Ankara Üniversitesi Rektörlük binasında başlayarak, kampüs içerisinde Güneş Meydanı'nda sona erdi.

'SAĞLIK İÇİN SON DERECE ÖNEMLİ'

Etkinlik sonrası konuşma yapan Ankara Üniversitesi Rektörü Necdet Ünüvar, öğrencilerle bisiklete binmenin çok keyifli olduğunu söyledi. Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında üniversite olarak böyle bir etkinlik düzenlediklerini kaydeden Ünüvar, 'Hareket ve aktivite sağlık için son derece önemli. Bizde Ankara Üniversite öğrenci toplulukları ile beraber böyle bir etkinlik yapalım ve hareketlilik haftasına hareket katalım istedik. Gençlerimiz, down sendromlu arkadaşlarımız bizlere eşlik etti. Harika bir duygu. Ankara Üniversitesi şu mesajı veriyor; 'sağlık için daima harekete geçin.' Biz bu mesajı verdik. Covid-19 süresince de evlere kapandık, daha az hareket ettik. İnşallah aşı oranlarının da artmasıyla bedensel hareketliliğimizi de artacaktır? dedi.

'DOWN SENDROMLU TORUNUMA GÖTÜRECEĞİM'

Daha sonra, down sendromlu gençler Rektör Ünüvar'a çiçek takdim etti. Ünüvar, dünyanın en güzel çocuklarının birinin elinden çiçek almanın kendisi için çok önemli bir mesaj olduğunu belirterek, 'Bu çiçeği down sendromlu torunum Niranur Melek'e götüreceğim' diye konuştu. Çiçeğin üzerinde 'Down Sendromlu Çocukların Dedesi' notu yer aldı.

'FARKINDALIĞIN ARTMASINI AMAÇLIYORUZ'

Üniversite öğrencisi Şeyma Toker, üniversitesi ve tüm öğrenci toplulukları olarak etkinlik sayesinde farkındalığın artmasını amaçladıklarını söyleyerek, 'Pandemi dolayısıyla evimizdeydik. Çok hareketsiz kaldık. Bu tarz etkinliklerle harekete geçmemiz lazım' ifadelerini kullandı.

Beyza Zaim de spor yapmak için etkinlikte bulunduklarını belirterek, 'Hem spor yapmak hem de üniversitemize yeni başlayan arkadaşlarımızla kaynaşmak için böyle bir etkinlik çok iyi oldu' diye konuştu.

Muhammet Kamil Köksaldı ise Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında üniversite olarak bisiklet etkinliğinde bir araya geldiklerini söyleyerek, 'Sağlıklı yaşam için toplandık. Okul olarak böyle etkinliklerde yer almak büyük bir avantaj. Böyle etkinliklerin devamının gelmesi bizim için de çok önemli' dedi.