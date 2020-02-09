Üniversiteli gençler karda yüzme yarışı yaptı
Haberler » Güncel » Üniversiteli gençler karda yüzme yarışı yaptı - Haber

Üniversiteli gençler karda yüzme yarışı yaptı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, üniversite öğrencisi 3 arkadaş karın tadını yüzme yarışı yaparak çıkardı.

09.02.2020 21:03 | Son Güncelleme: 09.02.2020 21:05
Üniversiteli gençler karda yüzme yarışı yaptı

'ün ilçesinde, üniversite öğrencisi 3 arkadaş karın tadını yüzme yarışı yaparak çıkardı.

Karabük Üniversitesi öğrencisi İbrahim Yücel, Muhammet Akdaş ve Murat Şılbır, iddia üzerine evlerinin bahçesinde karda yüzme yarışı yaptı.

Yarış sonrası 3 arkadaş, karda yuvarlanarak, sürünerek ve kartopu oynayarak keyifli anlar yaşadı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Üniversiteli gençler karda yüzme yarışı yaptı
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler