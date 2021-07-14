Üniversiteli genç kız, kekik aromalı acı biber yetiştirdi
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Üniversiteli genç kız, kekik aromalı acı biber yetiştirdi

Üniversiteli genç kız, kekik aromalı acı biber yetiştirdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşayan üniversite öğrencisi Ebru Çolakerol, yaptığı genetik çalışmalarla kekik kokulu, lezzeti ve aroması da kekik olan acı biber yetiştirdi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşayan üniversite öğrencisi Ebru Çolakerol, yaptığı genetik çalışmalarla kekik kokulu, lezzeti ve aroması da kekik olan acı biber yetiştirdi.

Çukurova Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 2'nci sınıf öğrencisi Ebru Çolakerol 5 yıl önce öğretmeninin teşvikiyle genetik alanında çalışmalar yapmaya başladı. Yaptığı bu çalışma ile kekik bitkisinin koku ve lezzet genlerini ayıran Çolakerol, daha sonra bu bitkilerin genlerini acı bibere aktardı.

Geçen yıl kekik ve nane kokulu domates elde eden Ebru Çolakerol, bu yıl ise kekik aromalı acı biber elde etmeyi başardı.

Okulda lise öğretmeni Abdullah Tabur'un kendisine katkısının çok büyük olduğunu anlatan Çolakerol, "Bu çalışmadaki hedefim bir bitkiden iki verim almaktı. Daha az zamanda daha çok verim almak bunu da başardığımı düşünüyorum. Acı biberi ve bitkisini kokladığınız zaman kekik kokusunu alabilirsiniz. Ayrıca yediğiniz zamanda ağzınıza biber ile birlikte kekik aroması da gelecektir. Ülkem için çalışmalarım devam edecektir" dedi. - OSMANİYE

Üniversiteli genç kız, kekik aromalı acı biber yetiştirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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