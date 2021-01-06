Üniversiteli Deniz'in ölümüne dair yürütülen soruşturmada ifadeler ortaya çıktı

Beşiktaş'ta, yılbaşı gecesi kutlama yaparken alkolle birlikte uyuşturucu kullanan üniversite öğrencisi 23 yaşındaki Deniz Büçkün hayatını kaybetti. Uyuşturucuyu getiren Efe Ö. ifadesinde, "Uyuşturucu almaya karar verdik. 150'şer TL topladık. Ben de uyuşturucuyu satın aldım" dedi.

Bahçeşehir Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü son sınıf öğrencisi Deniz Büçkün ve üniversiteli 5 arkadaşı yılbaşı kutlaması yapmak için Beşiktaş'ta Büçkün'ün bir arkadaşı ile oturduğu evde toplandı.

HAYATINI KAYBETTİ

Yeni yıla girdikten iki saat sonra Deniz Büçkün, fenalaşarak yere yığılırken ambulansla hastaneye kaldırılan Büçkün, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

UYUŞTURCUYU GETİREN GENÇ GÖZALTINA ALINDI

Polis, yaşanan olayın ardından evde bulunan üniversite öğrencileri E.N.G, D.İ.B, İ. Y. ve K. Y'nin ifadesini aldı. Şahıslar ifadelerinde, alkolle birlikte üniversite öğrencisi arkadaşları Efe Ö'nün getirdiği Ecstasy hapları kullanınca Deniz Büçkün'ün aniden fenalaşarak yere yığıldığını ve nefes alamamaya başladığını söyledi.Bu ifadelerin ardından Efe Ö., polis tarafından gözaltına alındı.

GENCİN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Hürriyet'in haberine göre üniversite öğrencisi Efe Ö., yapılan sorgusunda, "Yılbaşı kutlaması için beraber plan yaptık. Alkol alıp uyuşturucu kullanacaktık. Uyuşturucular için 150'şer TL topladık. Ben de Burak Karancı ile Kadıköy'de buluşarak Ecstasy hapları aldım" dedi.

"NEFES ALMIYORDU, YÜZÜ MORARMIŞTI"

Eve geldikten sonra eğlenmeye başladıklarını aktaran Efe Ö., "Alkol alıyorduk. Gecenin ilerleyen saatlerinde alkolle birlikte hapları aldık. Hapı içtikten sonra Deniz fenalaşarak bir anda yere yığıldı. Hemen 112'yi arayarak ambulans çağırdık. Deniz nefes almıyordu, yüzü morarmıştı" ifadelerini kullandı.

EVDE YAPILAN ARAMADA 6 UYUŞTURUCU HAP BULUNDU

Efe Ö'nün evde bulunan diğer arkadaşları da benzer ifadeler verdikleri belirtildi. Beşiktaş'taki evde yapılan aramada evin banyosunda 6 uyuşturucu hap bulunduğu belirtildi. Evde bulunan 5 üniversite öğrencisine 'uyuşturucu kullanmak' suçundan da işlem yapılıp bırakıldı.

FARKLI SUÇLARDAN KAYDI BULUNUYOR

Efe Ö'nün, ifadesinin ardından, uyuşturucuyu satın aldığını söylediği Burak Karancı da gözaltına alınmıştı. Karancı'nın evinde yapılan aramada, 6 gram skunk, 2 gram Ecstasy hap ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçtiği, kasten yaralama, uyuşturucu kullanmak ve hakaretten kaydı olduğu belirtildi.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST KALDI

Efe Ö., sevk edildiği adliyede 'adli kontrol' şartıyla serbest kalırken, Burak Karancı tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.