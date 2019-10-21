Üniversitelerle Suphi Öner Öğretmenevi arasında yemek protokolü imzalandı

21.10.2019 12:35

Mersin Üniversitesi ve Tarsus Üniversitesi ile Suphi Öner Öğretmenevi arasında yemek alımı protokolü imzalandı. İmza törenine Mersin Valisi Ali İhsan Su da katıldı.



Yemek protokolü imza töreni, Suphi Öner Öğretmenevinde gerçekleştirildi. Törene, Vali SU7nun yanı sıra Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, Tarsus Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Aydın, Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca ile il müdürleri ve öğrenciler katıldı.



Törende bir konuşma yapan Vali Su, eğitimin önemine değinerek, "Ülkemizi geleceğe şu anki nesiller taşıyacak. Bu çerçevede onları çok iyi eğitmemiz gerekiyor. Devletimiz çocuklarımıza yurtlar, okullar, üniversiteler ve laboratuvarlar yapıyor. Onlara her türlü imkanı sağlamaya çalışıyoruz" dedi.



İmza protokolü ile Mersin ve Tarsus üniversitelerinde öğrenim gören öğrencilerinin öğle yemeği hazırlama işini öğretmenevinin üstleneceğini kaydeden Su, "Bu sayede çocuklarımız daha az masrafla daha kaliteli yemek yemiş olacaklar. Bu proje ile halk eğitim merkezi veya okullarda yemek bölümlerinde okuyan öğrenciler için uygulama imkanı sunarak, onların deneyim kazanmalarını sağlamış olacağız. Projenin en önemli çıktılarından biri de budur" ifadelerini kullandı.



Protokol konuşmalarının ardından Mersin Üniversitesi ve Tarsus Üniversitesi ile Suphi Öner Öğretmenevi arasında yemek alım protokolü imzalandı.



Vali Su, Kodlama Etkinliğine katıldı



Vali Su, törenin ardından 5-20 Ekim tarihleri arasında gerçekleşen Avrupa Birliği Kod Haftası etkinlikleri kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen kodlama etkinliğine de katıldı.



Suphi Öner Öğretmenevinde Milli Eğitim Müdürü Adem Koca ile müdür yardımcıları ve şube müdürlerinin katılımlarıyla kodlama ve programlamaya dair farkındalığın artırılması amacıyla yapılan etkinlikte Vali Su da tablet üzerinden kodlama yaptı.



Etkinlikte, Mersin'in COODWEEK etkinliklerinde dünya rekoruna hızlı ve güvenli adımlarla yürüdüğü belirtildi. Mersin'de her sahada ve farklı gruplarla dijital yeterlilikleri arttırma, bilgisayar bilimlerine karşı farkındalık oluşturma, öğrencilerin problem çözme ve algoritmik düşünme becerilerini geliştirme etkinliklerinin yapıldığı bu haftada Mersin'deki öğrencilerin eğlenerek kodlamaya devam ettiği kaydedildi. - MERSİN

Kaynak: İHA