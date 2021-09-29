Üniversitelerde huzur ve güveni artırmak için bir araya geldiler - Haberler
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Üniversitelerde huzur ve güveni artırmak için bir araya geldiler

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Üniversitelerde huzur ve güveni artırmak için bir araya geldiler

Üniversitelerde Huzur ve Güveni Artırma İl Komisyon Toplantısı Vali Ali Fuat Atik başkanlığında gerçekleştirildi.

DENİZLİ (İHA) - Üniversitelerde Huzur ve Güveni Artırma İl Komisyon Toplantısı Vali Ali Fuat Atik başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, kampüs içi ve yurtlarda, kampüs dışında öğrencilerin yoğun olarak bulunduğu alanlarda alınacak sağlık ve güvenlik tedbirleri, öğrencilerin barınmasına ilişkin konular değerlendirildi.

Uzun bir aranın ardından yüz yüze eğitime başlayan üniversitesinin yeni akademik yılını huzur ve güven ortamı içerisinde tamamlanması için alınması gereken tedbirlerin görüşüldüğü toplantıda, kurumlar arası koordinasyonu gerektiren konular ele alınarak, karşılıklı görüş alışverişi ve değerlendirmelerde bulunuldu. Geçmiş yıllarda göz önünde bulundurularak, üniversitelerde yaşanabilecek muhtemel asayiş olayları, bunlarla ilgili alınması gereken önlemler değerlendirilerek, ilgili yöneticiler tarafından bilgi verildi. Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı kız ve erkek öğrenci yurtlarının kapasitelerinin, doluluk oranlarının paylaşıldığı toplantıda, üniversiteye ulaşım ve yurt çevrelerinde yaşanabilecek trafik ve güvenlik sorunları ele alınarak değerlendirildi.

Toplantıya Vali Ali Fuat Atik, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, Sarayköy Kaymakamı Celalettin Cantürk, Pamukkale Kaymakamı Uğur Polat, İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Veysel Yanık, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet İbanoğlu, KYK Yurt Müdürleri ve diğer yetkililer katıldı. - DENİZLİ

Üniversitelerde huzur ve güveni artırmak için bir araya geldiler

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