"Üniversitelerde havacılıkla ilgili bölümler revaçta"
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"Üniversitelerde havacılıkla ilgili bölümler revaçta"

'Üniversitelerde havacılıkla ilgili bölümler revaçta'
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Özel havacılık şirketlerinin artması, hava ulaşımındaki hızlı büyüme ve gelişim süreci, nitelikli personel ihtiyacını beraberinde getiriyor.

Özel havacılık şirketlerinin artması, hava ulaşımındaki hızlı büyüme ve gelişim süreci, nitelikli personel ihtiyacını beraberinde getiriyor. Üniversitelerde ise havacılıkla ilgili bölümlerin oldukça revaçta olduğu ve İlgili bölümlerden mezun olan öğrencilerin kısa sürede yüksek maaşlarla iş bulabilme fırsatına erişebildiği kaydedildi.

Yükseköğretim Kurumu ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü arasında gerçekleştirilen iş birliği çerçevesinde Türkiye'de sınırlı sayıda yükseköğretim kurumu "Tanınan Okul" sertifikasına sahip olduğu ve bu sertifikasyona sahip üniversitelerden mezun olan öğrencilerin birçok ayrıcalıkla mezun olduğu belirtildi.

"AYRICALIKLARI VAR"

Konuyla ilgili açıklama yapan Uçak-Uzay Yüksek Mühendisi Dr. Haluk Kul, "Hava aracı bakım uzmanlığı yükseköğrenim görmüş olan uzmanların, öğrenimleri süresince çalışma deneyimi konusunda kısıtlı olmaları nedeniyle mağdur olmamaları için bu çalışma başlatıldı. Öte yandan gördükleri öğrenimin Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün (SHGM) istediği kalite yönetimi ve güvencesi sistemlerine sahip olabilmesi için SHGM "Tanınan Okul" adı verilen bir sertifikasyonu hayata geçirildi. Bu sertifikasyona sahip olan okullardan mezun olanlar için birtakım ayrıcalıklar söz konusu" dedi.

"İKİ YILLIK KAZANIM SAĞLIYOR"

Ayrıcalıklar hakkında bilgi veren Dr. Haluk Kul, "Meslekte lisanslı uzman olmak için bir çalışma süresi var. Tanınan okuldan mezun olanlarda B1 ve B2 lisansına yönelik olarak bu süre beş yıldan üç yıla, A lisansına yönelik olarak da 3 yıldan 2 yıla iniyor. Öğrenimleri süresince öğrenciler "Temel Pratik Eğitim Kayıt Defteri" içindeki işlemleri yapabiliyor ve defterlerine işleyebiliyor. Tanınan Okul tarafından düzenlenen "Modül Muafiyet Sınavları" içinde başarılı olurlar ise "Modül Muafiyeti" imtiyazına ayrıca sahip olabiliyorlar" diye konuştu.

İstanbul Gelişim Üniversitesi'nin Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Uçak Elektrik-Elektronik, Uçak Gövde Motor Bakım Bölümlerinde ve Meslek Yüksekokulu Uçak Teknolojileri Programında okuyup başarı ile bitiren öğrencilerin belirtilen imtiyazlara sahip olarak mezun olacaklarına vurgu yapan Dr. Haluk Kul, üniversitenin yakın zamanda sertifikasyon kapsamını B2 ile genişlettiği bilgisini de verdi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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