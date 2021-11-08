Üniversiteler kapanacak mı? Üniversitelerde yüz yüze eğitime ara verilecek mi?

Koronavirüs gölgesi altında devam eden 2021-2022 Eğitim Öğretim yılında okullardaki yüz yüze eğitimin devam edip etmeyeceği merak konusu oldu. Konuyla ilgili daha önce hem Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan hem de Hükümet tarafından çok kez açıklamalar yapıldı. Ancak her gün açıklanan korona vakaları, istenilen düzeye inmeyince yüz yüze eğitim konusu yakından takip ediliyor.

OKULLAR KAPANACAK MI?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer canlı yayında açıkladı. Özer, '' Tüm dünyadaki gelişmelere bakınca, okulların açık tutulmasını ana hedef koyuyorlar. Okullar sadece öğrenme ortamları değil. Öğrencilerin akran eğitimi, spor etkinlikleri gibi bir sürü becerenin geliştiği yerler. Okulların kapalı kalması eğitimde fırsat eşitliğinin karşısında bir şey. Mevcut kuralları uygulayarak okulları açık tutabiliriz. Okulları kapalı tutma lüksümüz yok. Çünkü salgında eğitim telafi edilemez bir noktaya gidiyordu. Sistem kendini kapatana kadar okullar açık olacak. Şu an tüm sınıfları kapalı olan bir okulumuz yok.'' dedi.

ÜNİVERSİTELER KAPANACAK MI?

YÖK, salgın koşullarıyla sınırlı olmak koşuluyla üniversitelere pedegojik eğitim derslerinin yüzde 40'ının uzaktan öğretim vasıtasıyla verileceğini kararlaştırdı. Uygulamalıdersler ise bu kapsam dışında tutuldu.

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