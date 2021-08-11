Üniversiteler açılıyor mu? Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversiteler açılacak mı? 2021-2022 üniversiteler yüz yüze eğitim başlıyor mu?

Üniversiteler açılıyor mu? sorusu öğrenci ve veliler tarafından araştırılmaya başlandı. 2021-2022 eğitim yılına kısa bir süre kala öğrenci ve veliler tarafından Üniversitelerin yüz yüze eğitim verip, vermeyeceği ve üniversitelerin açılış tarihi merak ediliyor. Peki, Üniversiteler açılıyor mu? Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversiteler açılacak mı? 2021-2022 üniversiteler yüz yüze eğitim başlıyor mu?

Üniversiteler açılıyor mu? sorusu gündemde yer almaya devam ediyor. Vaka sayılarının yükseliş göstermesinin ardından birçok kişi üniversitelerin zamanında açılıp, açılmayacağı ve yüz yüze eğitim olup, olmayacağı konusunda araştırma yapmakta. Bu bağlamda internette en çok aratılan " Üniversiteler açılıyor mu? Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversiteler açılacak mı? 2021-2022 üniversiteler yüz yüze eğitim başlıyor mu?" soruları oldu. 2021-2022 Üniversitelerin açılış tarihi ve yüz yüze eğitim ile ilgili detaylar haberimizde...

ÜNİVERSİTELER AÇILIYOR MU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan daha önce yaptığı açıklamada, 2021-2022 eğitim yılında üniversitelerin zamanında açılacağını duyurmuştu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca daha önce yaptığı açıklamalarda "13 Eylül'den önce öğrencilerin aşılarını olacak" şeklinde açıklamalarda bulunmuştu.

Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca okulların açılması ve yüz yüze eğitim ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Fahrettin Koca'nın açıklamaları şu şekilde;

''En net ve yüksek sesle ifade etmek isterim ki tüm okullarımız zamanında açılacak. Yüz yüze eğitimden vazgeçmemiz kesinlikle mümkün değildir. Tüm seviyelerde okullarımız yüz yüze eğitim verecek, uygulamalı eğitimler aralıksız olarak devam edecektir. Artık aşı var.

Koşullar ne olursa olsun öğrencilerimizi koruyarak uygulamalı ve yüz yüze eğitime devam edeceğiz. Bilim Kurulu'muz eğitimde uyulması gereken uygulanabilir kuralları belirledi. Alınması gereken tedbirler ile ilgili hazırlıklarını tamamladı. Bu süre zarfında çok önemli bir işimiz var. O da aşı olmamış öğretmen ve öğretim üyesi kalmayacak tedbirleri hayata geçirmek.

Eğitim ve iş hayatının sekteye uğramaması için aşı olmazsa olmaz kural haline gelmeli, aşı olmayanlar ise düzenli olarak PCR test sonuçlarının negatif olduğunu göstermelidir. Özellikle öğrenci velileri ya aşılarını tamamlayacaklar ya da hastalık taşımadıklarını düzenli olarak kontrol ettirmek zorunda olacaklar. Bunun detaylarını ilan edeceğiz.'' dedi.

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın eğitim tarihlerinin değişmeyeceğini açıklamasının ardındandaha önce belirlendiği gibiÜniversitelerin 2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takvimi 13 Eylül itibariyle başlayacak.

ÜNİVERSİTELERDE YÜZ YÜZE EĞİTİM BAŞLIYOR MU?



Fahrettin Koca yaptığı paylaşımda;

"Yüz yüze eğitimden vazgeçmemiz kesinlikle mümkün değildir. Tüm seviyelerde okullarımız yüz yüze eğitim verecek, uygulamalı eğitimler aralıksız olarak devam edecektir. Artık aşı var."

İfadelerinin ardından 2021-2022 eğitim öğretim yılında Üniversitelerde yüz yüze eğitim olacağını duyurmuş oldu.