Üniversiteler açılacak mı? YÖK 2021 üniversiteler ne zaman açılacak?

Üniversitelerinin tamamına yakını güz döneminde Sağlık Bakanlığı'nın tavsiyesi ile uzaktan eğitim kararı aldı. Bahar döneminde aynı durumun devam edip etmeyeceği merak edilireyken YÖK 2021 üniversiteler ne zaman açılacak ve üniversiteler açılacak mı konuları merak edildi.

Güz dönemini evlerinde geçiren üniversiteliler, bahar döneminde dönem okullarına dönmeyi umut ediyor. Peki, Üniversiteler açılacak mı? YÖK 2021 üniversiteler ne zaman açılacak?

ÜNİVERSİTELER AÇILACAK MI?

YÖK Başkanı Yekta Saraç, üniversitelerde yüz yüze eğitimle ilgili "Sağlık Bakanlığının görüşünün bu hafta içi netleşeceğini umuyoruz." dedi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, YÖK tarafından Sağlık Bakanlığına bahar dönemindeki eğitim öğretime ilişkin görüşü sorulduğunu belirterek, "Sağlık Bakanlığının görüşünün bu hafta içi netleşeceğini umuyoruz. Belirsizliğin giderilmesi için bu önemlidir. Sağlık Bakanlığından gelecek görüş istikametinde gecikmeksizin gerekli kararlar alınacaktır" dedi.

Başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere ilgili kurumlara öğretmenler ve öğrencilerin görüşlerini ilettiklerini ifade eden Saraç, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimizin sadece yüzde 11'i öğretim elemanlarının ise sadece yüzde 3'ü Sağlık Bakanlığından görüş alınmasını doğru bulmamaktadır. Diğer bir ifade ile Sağlık Bakanlığının görüşlerini alma politikamız, öğrencilerimiz ve öğretim elemanlarımız tarafından güçlü bir şekilde desteklenmektedir. Bilindiği üzere YÖK tarafından Sağlık Bakanlığına bahar dönemindeki eğitim öğretime ilişkin görüşü sorulmuştur. Sağlık Bakanlığının görüşünün bu hafta içi netleşeceğini umuyoruz. Belirsizliğin giderilmesi için bu önemlidir. Sağlık Bakanlığından gelecek görüş istikametinde gecikmeksizin gerekli kararlar alınacaktır. Nitekim üniversitelerdeki hocalarımız ve idari personelin de kademeli bir şekilde aşılanmasının yükseköğretimin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesinde ne denli önemli olduğu açıktır. Buna ilişkin talebimizi de geçtiğimiz aylarda Sağlık Bakanlığına iletmiştik."