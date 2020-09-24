Üniversiteden 'İkinci Akademi' programı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Üniversiteden 'İkinci Akademi' programı

24.09.2020 11:35 | Son Güncelleme: 24.09.2020 11:39
Üniversiteden 'İkinci Akademi' programı

İstanbul Aydın Üniversitesi, ikinci baharını yaşayıp, üniversite ortamını tekrar deneyimlemek isteyenler için "İkinci Akademi" adlı bir program başlatıyor.

İstanbul Aydın Üniversitesi, ikinci baharını yaşayıp, üniversite ortamını tekrar deneyimlemek isteyenler için "İkinci Akademi" adlı bir program başlatıyor. 

İstanbul Aydın Üniversitesi, bünyesinde yer alan Sürekli Eğitim Merkezi, (SEM) 50 yaş ve üstünde olan vatandaşlara yönelik "İkinci Akademi" adı verilen bir eğitim programı başlatıyor. 

"AMAÇ DEĞİŞİMİ YAKALAMAK" 

Konuyla ilgili açıklamada bulunan İstanbul Aydın Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü Nilgün Efendioğlu şunları söyledi: "Projedeki amacımız, kendini geliştirmek ve değişimi yakalamak isteyen, akademik camianın içerisinde olarak üniversite hayatını yeniden deneyimlemek isteyen, 50 yaş ve üstü tüm katılımcılara üniversite öğrencisi olma heyecanını yaşatmak ve bu vesileyle kendilerini daha üretken ve verimli hissetmelerini sağlamak eğitim vermek olarak tanımlanabilir. Ayrıca projeyle bilgiyi artırmanın dışında yeteneğin de ortaya çıkarılması hedefleniyor. Katılımcılar ilgi alanlarına göre resim, fotoğraf, gastronomi gibi farklı alanlarda hobilerini geliştirme imkanı da bulabilecekler." 

TOPLAM 120 SAAT 

"İkinci Akademi" ile ilgili şu bilgiler paylaşıldı; 

"Toplam 120 saat olarak planlanan program, hibrit, yani bir kısmı yüz yüze bir kısmı online olarak yürütülecek. Programın içeriğinde kuşaklararası iletişimden psikolojiye, tarihten sağlığa, müzikten dramaya ve hatta yogaya birçok alanda eğitim bulunuyor. Eğitimi başarıyla tamamlayanlar İAÜ Rektörlük onaylı sertifika verilecek. Ayrıntılı bilgi ise üniversitenin 444 1 428/12409 numaralı telefonundan ve https://www.aydin.edu.tr/tr-tr/arastirma/arastirmamerkezleri/sem/Pages/2-akademi.aspx adresinden edinilebilecek" 


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Muharrem İnce Devlet Bahçeli Charles Michel Fahrettin Koca
Magazin Gülay Cem Yılmaz Aytaç Ağırlar Candaş Tolga Işık
Spor Vedat Muriqi Eddie Newton Mbaye Diagne Josef De Souza Marcel Tisserand
Daha Fazla Saldırı Resmi Gazete Cep Telefonu Süleyman Soylu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Üniversiteden 'İkinci Akademi' programı - İstanbul
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.9.2020 11:46:01. #1.15#
title