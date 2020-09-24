Üniversiteden 'İkinci Akademi' programı

İstanbul Aydın Üniversitesi, ikinci baharını yaşayıp, üniversite ortamını tekrar deneyimlemek isteyenler için "İkinci Akademi" adlı bir program başlatıyor.

İstanbul Aydın Üniversitesi, ikinci baharını yaşayıp, üniversite ortamını tekrar deneyimlemek isteyenler için "İkinci Akademi" adlı bir program başlatıyor.

İstanbul Aydın Üniversitesi, bünyesinde yer alan Sürekli Eğitim Merkezi, (SEM) 50 yaş ve üstünde olan vatandaşlara yönelik "İkinci Akademi" adı verilen bir eğitim programı başlatıyor.

"AMAÇ DEĞİŞİMİ YAKALAMAK"

Konuyla ilgili açıklamada bulunan İstanbul Aydın Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü Nilgün Efendioğlu şunları söyledi: "Projedeki amacımız, kendini geliştirmek ve değişimi yakalamak isteyen, akademik camianın içerisinde olarak üniversite hayatını yeniden deneyimlemek isteyen, 50 yaş ve üstü tüm katılımcılara üniversite öğrencisi olma heyecanını yaşatmak ve bu vesileyle kendilerini daha üretken ve verimli hissetmelerini sağlamak eğitim vermek olarak tanımlanabilir. Ayrıca projeyle bilgiyi artırmanın dışında yeteneğin de ortaya çıkarılması hedefleniyor. Katılımcılar ilgi alanlarına göre resim, fotoğraf, gastronomi gibi farklı alanlarda hobilerini geliştirme imkanı da bulabilecekler."

TOPLAM 120 SAAT

"İkinci Akademi" ile ilgili şu bilgiler paylaşıldı;

"Toplam 120 saat olarak planlanan program, hibrit, yani bir kısmı yüz yüze bir kısmı online olarak yürütülecek. Programın içeriğinde kuşaklararası iletişimden psikolojiye, tarihten sağlığa, müzikten dramaya ve hatta yogaya birçok alanda eğitim bulunuyor. Eğitimi başarıyla tamamlayanlar İAÜ Rektörlük onaylı sertifika verilecek. Ayrıntılı bilgi ise üniversitenin 444 1 428/12409 numaralı telefonundan ve https://www.aydin.edu.tr/tr-tr/arastirma/arastirmamerkezleri/sem/Pages/2-akademi.aspx adresinden edinilebilecek"

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı