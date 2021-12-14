Üniversitede yurtta fenalaşıp, hayatını kaybeden Meltem için taziye mesajı (3) - Haberler
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Üniversitede yurtta fenalaşıp, hayatını kaybeden Meltem için taziye mesajı (3)

Üniversitede yurtta fenalaşıp, hayatını kaybeden Meltem için taziye mesajı (3)
Demirören Haber Ajansı / Levent Kızılaslan - Haberler | Güncel

TOPRAĞA VERİLDİBilecik'te kaldığı yurtta fenalaşıp hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Meltem Berberoğlu'nun cenazesi memleketi Sakarya'nın Karasu ilçesi Paralı Mahallesi Merkez Camii'ne getirildi.

BİLECİK (DHA) - TOPRAĞA VERİLDİ

Bilecik'te kaldığı yurtta fenalaşıp hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Meltem Berberoğlu'nun cenazesi memleketi Sakarya'nın Karasu ilçesi Paralı Mahallesi Merkez Camii'ne getirildi. Babası Ahmet ve annesi Ayşe Berberoğlu'nu yakınları teselli etti. Cenazeye ailenin yakınları, vatandaşlar ve Meltem'in Bilecik'ten gelen okul arkadaşları katıldı. İkindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Meltem Berberoğlu'nun cenazesi mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Ahmet Berberoğlu kızının fazla kilolarından kurtulmak için 3 ay önce mide küçültme ameliyatı olduğunu, yurtta fenalaşarak yaşamını yitirdiğini söyledi.

Levent KIZILASLAN/KARASU (Sakarya),


Üniversitede yurtta fenalaşıp, hayatını kaybeden Meltem için taziye mesajı (3)

Üniversitede yurtta fenalaşıp, hayatını kaybeden Meltem için taziye mesajı (3)

Üniversitede yurtta fenalaşıp, hayatını kaybeden Meltem için taziye mesajı (3)

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Demirören Haber Ajansı / Levent Kızılaslan - Son Dakika Haberleri

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