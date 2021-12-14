Üniversitede yurtta fenalaşıp, hayatını kaybeden Meltem için taziye mesajı (3)

BİLECİK (DHA) - TOPRAĞA VERİLDİ

Bilecik'te kaldığı yurtta fenalaşıp hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Meltem Berberoğlu'nun cenazesi memleketi Sakarya'nın Karasu ilçesi Paralı Mahallesi Merkez Camii'ne getirildi. Babası Ahmet ve annesi Ayşe Berberoğlu'nu yakınları teselli etti. Cenazeye ailenin yakınları, vatandaşlar ve Meltem'in Bilecik'ten gelen okul arkadaşları katıldı. İkindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Meltem Berberoğlu'nun cenazesi mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Levent KIZILASLAN/KARASU (Sakarya),