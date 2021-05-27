Üniversite yolunda büyük prova
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Üniversite yolunda büyük prova

Üniversite yolunda büyük prova
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Bursa Büyükşehir Belediyesi, üniversite sınavı öncesinde, 'Üniversite Yolunda Denemeye Değer' sloganıyla, gerçeğe en yakın formatta ve yaklaşık 10 bin öğrencinin katılımıyla 13 Haziran'da deneme sınavı düzenliyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, üniversite sınavı öncesinde, 'Üniversite Yolunda Denemeye Değer' sloganıyla, gerçeğe en yakın formatta ve yaklaşık 10 bin öğrencinin katılımıyla 13 Haziran'da deneme sınavı düzenliyor.

Ücretsiz hazırlık kursları, ücretsiz test kitapları, sınavı kazananlara tercih desteği ve son olarak 10 yayınevinden 800'den fazla test kitabı ve 300 binden fazla soruya online eğitim uygulamasıyla üniversite adaylarının yanında olan Bursa Büyükşehir Belediyesi, gerçeğe en yakın formatta düzenleyeceği deneme sınavı ile adayların kendilerini ölçme ve değerlendirmeleri için altın bir fırsat sunuyor. Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı Gençlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü ve BUSMEK işbirliği ile düzenlenecek olan sınav 11 ve 12'nci sınıf öğrencilerine yönelik olacak.

Türkiye'de bir ilk olarak gerçek sınava en yakın formatta yapılacak sınava yaklaşık 10 bin öğrencinin katılması bekleniyor. Adaylara hem kendilerini değerlendirme hem de eksiklerini görme imkanı sunacak sınav 13 Haziran 2021 Pazar günü 10: 15 - 12: 30 saatleri arasında yapılacak. Gerçeğe en yakın formatta düzenlenecek sınav, Uludağ Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Eğitim Fakültesi ile Bursa Teknik Üniversitesi Mimar Sinan, Yıldırım Yerleşkesi ile Bursa Erkek Lisesi, Bursa Anadolu Kız Lisesi, Necatibey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Süleyman Çelebi Anadolu Lisesinde yer alan dersliklerde yapılacak. 'Üniversite Yolunda Denemeye Değer' sloganıyla yapılacak olan sınavda ilk 100'e giren öğrencilere Büyükşehir Belediyesi tarafından çeşitli hediyeler verilecek. - BURSA

Üniversite yolunda büyük prova

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Derya Yanık Muharrem İnce Antony Blinken
Magazin Sibel Can Burak Sergen Demet Özdemir Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Ozan Tufan Fatih Terim Mustafa Denizli Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Üniversite yolunda büyük prova - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.5.2021 12:04:21. #1.16#

title