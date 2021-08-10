Üniversite tercihleri ne zaman başlayacak 2021? YKS tercihleri son gün ne zaman?

YKS sonuçları açıklandıktan sonra üniversite tercih işlemleri başladı. 2021 YKS tercihleri tüm hızıyla devam ederken öğrenciler de tercihlerin ne zaman biteceğini ve son günün ne zaman olacağını merak ediyor. Konuyla ilgili olarak resmi açıklama geldi. İşte son YKS tercih günü ve tercih sonuçları tarihi ile ilgili bilgiler... Üniversite tercihleri ne zaman başlayacak 2021? YKS üniversite tercihleri ne zaman bitiyor 2021? YKS tercihi nasıl yapılır, sonuçlar ne zaman açıklanacak?

Üniversite tercihleri ne zaman başlayacak 2021? sorusunun yanıtı üniversite sınavına giren öğrenciler ve veliler tarafından merak ediliyor. 26-27 Temmuz'da yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2021- YKS) sonuçları, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) internet sitesinde açıklanmasının ardından tercih dönemi heyecanı başladı.

ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK 2021?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Ülkemizde meydana gelen yangın ve sel felaketleri sebebiyle, 5-13 Ağustos olarak belirlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2021 tercih tarihlerini uzatma kararı aldık.

Yapılan değişiklikle birlikte öğrenci kardeşlerimiz 5 Ağustos'tan 20 Ağustos saat 23:59'a kadar üniversite tercihlerini yapabilecek. Her bir kardeşime hayırlı bir tercih dönemi ve başarılı bir üniversite hayatı diliyorum."

YKS 2021 TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Tercih işlemlerinin süresi uzatıldığı için ÖSYM, YKS sonuçlarının ne zaman duyurulacağını henüz açıklamadı

YKS TERCİHİ NASIL YAPILIR?

Adaylar, 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzuna tercih süresi içinde ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişebileceklerdir. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır. Adaylar tercihlerini, T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile tercih süresi içinde ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapacaklar ve tercihlerini, internet üzerinden elektronik ortamda göndererek tercih bildirimini tamamlayacaklardır. Bunun dışında tercih bildiriminde bulunulamaz (posta, fax, elektronik posta vb.). Merkezimize posta vb. yollarla gönderilen tercih listeleri işleme alınmaz ve cevaplandırılmaz. Sadece elektronik ortamda yapılan tercihler geçerlidir.

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