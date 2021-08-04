Üniversite tercihinde bunları gözden kaçırmayın

YKS sonuçlarının açıklanması ile adayları tercih heyecanı sardı.

YKS sonuçlarının açıklanması ile adayları tercih heyecanı sardı. Geçmiş yıllara göre puanlar düşük gelse de başarı sıralarının yükseliş gösterdiği kaydedildi. Barajı geçemeyen öğrenci sayısının yüksek olmasının kontenjanlarda açıklar oluşturacağına değinen Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmen Özgür Akoğlan, tercih sırasında gözden kaçırılmaması gereken noktalara dikkat çekti.

Tercih yapılırken geniş aralıklarla liste oluşturulması gerektiğini vurgulayan İstanbul Ayvansaray Üniversitesi'nden Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmen Özgür Akoğlan, "Örneğin 100 bin başarı sırası olan aday 40 bin başarısı sıralarına kadar inip tercih yapsın. Sözelde geçen sene 388 puanla 19 bin sıralamasında bulunan öğrenci, bu sene 385 puan ile ilk 6 bine girebildi. Bu bize özellikle TYT matematiğinin ne kadar değerli olduğunu gösterdi" diye konuştu.

BAŞARI SIRANIZIN ÜSTÜNDEKİ BÖLÜMLERİ YAZIN

Adayların üniversiteleri yerinde görüp bilgi almasının ve tercih aşamasından uzmanlardan bilgi almasının önemine vurgu yapan Akoğlan, "Özellikle bu yıl başarı sıranızın daha üstünden 5-6 bölümü, başarı sırası sizden yüzde 35-40 daha yukarıda görünse de yazın. Ancak siz 'Ne olursa olsun bir üniversiteye yerleşmeliyim' diyorsanız, başarı sıranızın yüzde 35 geride başarı sırasına sahip olan yükseköğretim programlarına da tercih listenizde yer verip kendinizi garantiye almalısınız. Kendinizi garanti altına almak için başarı sırası sizden çok geride olan, kazansanız bile kayıt olmayı düşünmediğiniz bir programa tercih listenizde yer vermeyin. Verir ve yerleşirseniz bir sonraki yıl ortaöğretim başarı puanınız yarı yarıya düşecektir" ifadelerini kullandı.

MTOK SİSTEMİNDE BUNLARA DİKKAT EDİN

Meslek lisesi öğrencileri için Mesleki ve Teknik Öğretim Kurumları (MTOK) sisteminin en büyük avantajının, daha düşük puanlarla fakültelere yerleşebilmek olduğunu belirten Akoğlan, "Fakat bunun için lisede okuduğunuz bölüm ile üniversitede okuyacağınız bölümün birbiri ile bağıntılı olması gerekiyor. Sınav sonuç belgesinde ek puanlı kısımdaki verilere göre tercih yapılmalıdır" dedi.

OKUL BİRİNCİLİĞİ KONTENJANINI UNUTMAYIN

Sınav sonrasında okul birincileri için özel olarak kontenjan düzenlemesi yapıldığını söyleyen Özgür Akoğlan, "Birçok üniversite okul birincileri için kontenjan açmaktadır. Bunun anlamı yüksek puanlı bir okul sizi bu kontenjandan yararlandırarak puanınız tutmasa da kabul edebilir demektir. Bu durumda tercihler son derece önemlidir. Yanlış yapılan tercihler sonucunda her sene birçok okul birincisi kontenjanı boş kalmaktadır" diye konuştu.

YATAY GEÇİŞ İMKANI

Tercih yaparken 2 bölüm arasında kalan adaylar için yatay geçiş imkanına dikkat çeken Akoğlan, "Yatay Geçiş, bir öğrencinin kayıtlı olduğu üniversite programından, başka bir üniversitenin benzer programına geçmesidir. Birbirinden tamamen farklı bölümlere yatay geçiş başvurusu yapılmamakta, ancak yüzde 80'e kadar benzer içerikteki bölümler arasında yatay geçiş yapılabilmektedir. Bu benzerlik üniversite kurulu tarafından belirlenir" diye konuştu.

Tercih kılavuzunda yeni açılan bölümler için de bilgi veren Akoğlan, "Öğrenciler bir sene önceki kılavuzda en küçük puanı ve başarı sırası bulunmayan bir bölüme tercihlerinde yer verirken; o üniversite ve bölümün eş değeri olan yakınlardaki üniversite ve bölümün bir sene önceki verilerini ve en önemlisi istek sırasını göz önüne almalılar. Tercih edilen bölümlerin yanında özel koşullar sütunu ve kılavuzun ayrı bir bölümünde özel koşul maddelerinin açıklamaları bulunur. Kampüs adresinden, yabancı dil ayrımına ve ücret politikasına kadar pek çok kriterden bahsedilen özel koşullar mutlaka incelenmelidir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı