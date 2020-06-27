Üniversite sınavında şarkısının sözü sorulan Mabel Matiz'den TYT yorumu: En az sizin kadar şaşırdım ve sevindim
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Üniversite sınavında şarkısının sözü sorulan Mabel Matiz'den TYT yorumu: En az sizin kadar şaşırdım ve sevindim

Üniversite sınavı YKS'nin ilk aşaması olan Temel Yetenek Testi'nde şarkıcı Mabel Matiz'in Fırtınadayım şarkısında geçen bir cümlenin ne ifade ettiği soruldu. Sınavın ardından konuşan Mabel Matiz, "Bugünkü YKS sınavında şarkılarımı konu alan sorulardan şimdi haberim oldu. Valla ne diyeyim, en az sizin kadar şaşırdım. Buna ek olarak, sevindim" dedi.

27.06.2020 17:36 | Son Güncelleme: 27.06.2020 17:44

YKS'nin ilk oturumu olan TYT, bugün saat 10.15'te başladı ve 165 dakikada tamamlandı. Sınava girenlerden alınan ilk bilgilere göre TYT Türkçe testinde "Gözümün gördüğü, göğsümün bildiği ile bir değil" cümlesinde anlatılmak istenen nedir?" şeklinde bir soru soruldu. Mabel Matiz, sosyal medyada gündem oldu.

Soruda geçen "Gözümün gördüğü, göğsümün bildiği ile bir değil" cümlesi ise aynı zamanda Mabel Matiz'in "Fırtınadayım" şarkısında yer alıyor. YKS nedeniyle sosyal medyada Mabet Matiz ile ilgili paylaşımlar yapılmaya başladı.

Üniversite sınavında şarkısının sözü sorulan Mabel Matiz'den TYT yorumu: En az sizin kadar şaşırdım ve sevindim

MABER MATİZ'DEN AÇIKLAMA

Öğrencilerin paylaşımları sonrası sosyal medyadan açıklama yapan şarkıcı, "Sevgili arkadaşlar selam. Bugünkü YKS sınavında şarkılarımı konu alan sorulardan şimdi haberim oldu. Valla ne diyeyim, en az sizin kadar şaşırdım. Buna ek olarak, sevindim de galiba. Bu, ne bilmiyorum, ama bu bir şey" dedi.

Üniversite sınavında şarkısının sözü sorulan Mabel Matiz'den TYT yorumu: En az sizin kadar şaşırdım ve sevindim

Bu konunun kendisini maziye götürdüğünü kaydeden Matiz, Twitter hesabından şu açıklamalarda bulundu:

"17 sene önce bugünlerde ben de sizler gibi çok büyük, benzer bir stresten geçiyordum. Üniversite sınava girmiştim, ama geleceğim ve yapmak istediklerim hakkında hiçbir fikrim yoktu. Lisenin son günlerinde anlık olarak heves ettiğim diş hekimliği fakültesini kazanıp sonra 5 sene lanet ede ede okuyup bir de üstüne 2 sene mesleği yaptım. Amaaa sonra öyle bir gün geldi ki, iç sesimi duymazlıktan gelememeye başladım. İşte o zaman dış dünyanın bana dayattığı her şey tamamen anlamsızlaştı ve asıl olduğum şeyi ortaya çıkarmaya, söylemek istediklerimi söylemeye, özgür olmaya karar verdim. Sonrası malumunuz.

Niye uzun uzun bunlardan bahsettim? Diyeceğim o ki bu hayat 1 tane, o da sizin! Sizler biriciksiniz ve kendinizden başka kimseye hayat borcunuz yok. Neyi istiyorsanız onu yapın, o olun. İç sesiniz her daim biricik rehberiniz olsun. Zira hayatın sınavları bitmez. YKS biter bir başkası gelir. Soru ise aslında bir tanedir ve o hiç değişmez: Sen kimsin? Bu cevabı en iyi ve sadece siz bilebilirsiniz. Dilerim her şey güzel gönlünüzce olur, dilerim hepiniz kendi hayatlarınızın sahibi olmanın mutluluğunu dibine kadar yaşarsınız."

Üniversite sınavında şarkısının sözü sorulan Mabel Matiz'den TYT yorumu: En az sizin kadar şaşırdım ve sevindim
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