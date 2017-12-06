Üniversite sınavı örnek sorular taban puanları! YKS TYT örnek sorular ÖSYM son dakika! Üniversite sınavı örnek soruları taban puanları merak ediliyor. YKS TYT örnek soruları ÖSYM son dakika açıklaması ile erişime açıldı. Vatandaşlar merakla üniversite sınavı örnek soru kitapçığını araştırıyorlar. Geçtiğimiz aylarda TEOG sınavının kaldırılmasının ardından YGS ve LYS'nin kaldırılması konusu gündeme gelmişti. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Yekta Saraç, son dakika açıklaması ile üniversite sınavında sadeleşmeye gidildiğini duyurmuştu. Yeni üniversite sınavının isminin, Yükseköğretim Kurumları Sınavı ve Temel Yeterlilik Testi olduğu açıklanmıştı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi adayların heyecanla bekledikleri açıklamayı yaptı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) ilişkin örnek soru kitapçığı ÖSYM'nin internet sitesinden yayımlandı. ÖSYM'nin internet sitesinde, üniversiteye girişte gelecek yıl uygulanacak YKS'nin birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testine (TYT) ilişkin örnek soru kitapçığı yayımlandı.

YKS TYT örnek sorular ÖSYM son dakika açıklaması araştırılıyor. Üniversite sınavı taban puanları örnek sorular merak ediliyor. Vatandaşlar merakla üniversite sınavı örnek soru kitapçığını araştırıyorlar. Geçtiğimiz aylarda TEOG sınavının kaldırılmasının ardından YGS ve LYS'nin kaldırılması konusu gündeme gelmişti. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Yekta Saraç, son dakika açıklaması ile üniversite sınavında sadeleşmeye gidildiğini duyurmuştu. Yeni üniversite sınavının isminin, Yükseköğretim Kurumları Sınavı ve Temel Yeterlilik Testi olduğu açıklanmıştı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi adayların heyecanla bekledikleri açıklamayı yaptı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) ilişkin örnek soru kitapçığı ÖSYM'nin internet sitesinden yayımlandı.

ÖSYM GİRİŞ EKRANI