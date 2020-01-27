Üniversite rektöründen Harun Reşit Kalesine ziyaret
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Üniversite rektöründen Harun Reşit Kalesine ziyaret

Osmaniye'de bir toplantı kapsamında bir araya gelen 13 üniversitenin rektörü, Harun Reşit Kalesini ziyaret etti.

27.01.2020 18:36 | Son Güncelleme: 27.01.2020 18:52
Üniversite rektöründen Harun Reşit Kalesine ziyaret

'de bir toplantı kapsamında bir araya gelen 13 üniversitenin rektörü, Kalesini ziyaret etti.


Düziçi ilçesinde bulunan Harun Reşit Kalesini gezen rektörler, daha sonra Karasu Şelalesine geçerek şelale içerisinde bulunan zipline bindi.

Düziçi Kaymakam Mutlu Almalı, etkinlik sonunda ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: AA
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