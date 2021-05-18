Üniversite rektörleri yayınladıkları bildiriyle Filistin için adalet ve insan hakları çağrısı yaptı
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Üniversite rektörleri yayınladıkları bildiriyle Filistin için adalet ve insan hakları çağrısı yaptı

Anadolu Ajansı / İbrahim Saykılı - Haberler | Güncel

Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinin rektörleri, yayımladıkları bildiriyle, İsrail saldırısı altındaki Filistinliler için adalet ve insan hakları çağrısı yaptı.

Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinin rektörleri, yayımladıkları bildiriyle, İsrail saldırısı altındaki Filistinliler için adalet ve insan hakları çağrısı yaptı.

Türkiye'deki 189 üniversitenin rektörünün imzasının bulunduğu bildiri, OSTİM Teknik Üniversitesinde düzenlenen basın toplantısıyla kamuoyuna ilan edildi.

Toplantıya, THK Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Erbay, Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Paç, Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Cem Zorlu, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız, Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, OSTİM Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat A. Yülek, Maltepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şahin Karasar, Çankırı Karatekin Üniversitesi Prof. Dr. Harun Çiftçi katıldı. Diğer rektörler de toplantıya çevrim içi katılım sağladı.

Üç dilde hazırlanan bildiriyi Türkçe olarak İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yadigar İzmirli, İngilizce olarak Hitit Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Arapça olarak Gazi Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız okudu.

Bildiride, İsrail'in Gazze şeridinde yerleşik sivil ve savunmasız Filistinlilere yönelik uygulamalara, yaşam hakkını ortadan kaldıran şiddet, baskı ve saldırılara bir yenisini daha eklediği, bebek, çocuk, kadın ve yaşlılar dahil çok sayıda masum sivili öldürdüğü, yaraladığı ve evsiz bıraktığı vurgulandı.

İsrail'in insan haklarını umursamadığı, dünya toplumunun gözü önünde sistematik bir soykırım yoluyla bebek, çocuk, kadın ve yaşlı gözetmeden sivilleri öldürmeye, evlerini ve topraklarını gasp etmeye, tarım alanlarını yok etmeye devam ettiği belirtilen bildiride, şunlar kaydedildi:

"Aralıksız devam eden kanlı saldırılar sebebiyle üniversite rektörleri olarak uluslararası topluma sesleniyoruz. Birleşmiş Milletlerin uluslararası insan hakları hukuku ilkeleri çerçevesinde saldırılar, yıkım ve tahliyeler durdurulmalı; onurlu yaşama haklarını garanti altına alan egemen bir devlet kurmaları için Filistin toplumuna gerekli destek gecikmeksizin verilmelidir."

Bildiride, uluslararası yargı organlarının 1967'den bu yana İsrail askeri güçlerinin işgali altındaki Doğu Kudüs dahil Filistin topraklarında yargı yetkisine sahip olduklarına dair kararları bulunduğuna işaret edilerek şu ifadelere yer verildi:

"Bu kararlar, İsrail'in Filistin topraklarında işlemekte olduğu suçlardan dolayı hesap vermesinin ve söz konusu suçların sorumlularının tespit edilmesinin önünü açmaktadır. Bu doğrultuda, uluslararası insan hakları yargı kurumlarını İsrail'in hukuk ve insanlık dışı baskı ve saldırılarına karşı net bir tavır takınarak görevlerini yerine getirmeye ve saldırıları durdurmaya davet ediyoruz. Sorumluların yargılanmasını ve Filistin halkının zararlarının tazmin edilmesini de talep ediyoruz.

Bu bildiride imzası olan bizler, Filistinlilerin en doğal insan hakkı olan onurlu yaşama ve mülkiyet haklarının korunması hususunda verdiği mücadeleye saygıyla destek verdiğimizi ve daima yanlarında olacağımızı beyan ediyoruz. Ayrıca, akan kanın durması ve Filistinlilere yapılan saldırıların sonlandırılması için arabuluculuk dahil her türlü insani görevi üstlenmeye hazır olduğumuzu uluslararası kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız."

Bildiride, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök, Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu, Ankara Üniversitesi Prof. Dr. Necdet Ünüvar, İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Özvar dahil Türkiye genelindeki 189 üniversitenin rektörünün imzası bulunuyor.

Üniversite rektörleri yayınladıkları bildiriyle Filistin için adalet ve insan hakları çağrısı yaptı
Üniversite rektörleri yayınladıkları bildiriyle Filistin için adalet ve insan hakları çağrısı yaptı
Üniversite rektörleri yayınladıkları bildiriyle Filistin için adalet ve insan hakları çağrısı yaptı
Üniversite rektörleri yayınladıkları bildiriyle Filistin için adalet ve insan hakları çağrısı yaptı
Üniversite rektörleri yayınladıkları bildiriyle Filistin için adalet ve insan hakları çağrısı yaptı
Üniversite rektörleri yayınladıkları bildiriyle Filistin için adalet ve insan hakları çağrısı yaptı
Üniversite rektörleri yayınladıkları bildiriyle Filistin için adalet ve insan hakları çağrısı yaptı
Üniversite rektörleri yayınladıkları bildiriyle Filistin için adalet ve insan hakları çağrısı yaptı
Üniversite rektörleri yayınladıkları bildiriyle Filistin için adalet ve insan hakları çağrısı yaptı

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Saykılı

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