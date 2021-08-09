Üniversite öğrencisinin yetiştirdiği organik karpuzlara büyük talep
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Üniversite öğrencisinin yetiştirdiği organik karpuzlara büyük talep

Üniversite öğrencisinin yetiştirdiği organik karpuzlara büyük talep
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Bursa'nın İnegöl ilçesinde ikamet eden ilahiyat fakültesi son sınıf öğrencisinin pandemide yetiştirdiği karpuzlar adeta kapışılıyor.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde ikamet eden ilahiyat fakültesi son sınıf öğrencisinin pandemide yetiştirdiği karpuzlar adeta kapışılıyor.

Kırsal Akbaşlar Mahallesinde ikamet eden genç çiftçinin susuz ve ilaçsız yetiştirdiği karpuzlar büyük rağbet görüyor. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencisi Yunus Ataç (22), bu sene pandemi yüzünden okuluna gidemeyince, hem uzaktan eğitim aldı, hem de karpuz yetiştirmeye başladı. 14 ton rekolte bekleyen Yunus Ataç, 35 Bin TL para kazanacak.

Hasat yaparken açıklama yapan genç çiftçi, "İlahiyat fakültesi son sınıf öğrencisiyim. Pandemide uzaktan eğitim alırken, yıllardır dedemizden, babamızdan kalan karpuz yetiştiriciliğine başladık. Karpuzlarımız tamamen doğal yetiştiriliyor. Hiçbir ilaç kullanmıyoruz. Su olmadığı için de sulama yapamıyoruz. Doğal yöntemlerle yetiştiriyoruz. 7 dönüm alanda yetiştirdik. Yılda 14 ton karpuz üretiyoruz. Bu sene hasadımız başladı. Karpuzumuz yıllardır ilçede tanınan bir ürün. İnce kabuklu, açık kırmızı, bol sulu ve gevrektir. Kendisine has aroması vardır. Türkiye'de tanınmış olan karpuz Adana karpuzu. Bizim karpuzumuz bu özellikleriyle Adana karpuzundan daha kaliteli. İnegöl'ün Orhaniye Mahallesinde karpuz satışı yapıyoruz. Müşterilerimiz bu zamana kadar böyle bir karpuz yemediklerini, bizim karpuzumuzu beklediklerini söylüyorlar. Kilosunu 2.5 TL'den satıyoruz. Büyük talep görüyor" dedi. - BURSA

Üniversite öğrencisinin yetiştirdiği organik karpuzlara büyük talep
Üniversite öğrencisinin yetiştirdiği organik karpuzlara büyük talep
Üniversite öğrencisinin yetiştirdiği organik karpuzlara büyük talep
Üniversite öğrencisinin yetiştirdiği organik karpuzlara büyük talep
Üniversite öğrencisinin yetiştirdiği organik karpuzlara büyük talep
Üniversite öğrencisinin yetiştirdiği organik karpuzlara büyük talep

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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