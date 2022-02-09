"Karantinadaki Erdoğan" taklidi kırıp geçirdi! Kılıçdaroğlu ile diyaloğu efsane

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 Şubat 2022 günü Twitter hesabından yaptığı açıklamada, eşi Emine Erdoğan ile birlikte koronavirüse yakalandıklarını duyurdu. Evinde karantinada olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili çekilen bir video ise bugün sosyal medyada gündem oldu.

6 MİLYONDAN FAZLA İZLENDİ

Bir süredir sosyal medyada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesini ve mimiklerini taklit ettiği videoları paylaşarak dikkatleri üzerine çeken üniversite öğrencisi Muhammed Nur Nahya, bu kez Erdoğan'ın karantina günlerini dair bir video hazırladı. Bir günde 6 milyondan fazla izlenen video büyük beğeni topladı.

BİRÇOK SAHNE CANLANDIRDI

Üniversite öğrencisi Nahya'nın ses tonu ve tonlaması Cumhurbaşkanı Erdoğan'a birebir benzemesiyle dikkat çekti. Öte yandan videoda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev halleri, eşi Emine Erdoğan'la diyalogları, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı bir telefon görüşmesi canlandırıldı.