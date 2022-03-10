Üniversite öğrencisine işkence davasında kamera kayıtları incelenecek

ANKARA (DHA) - ANKARA'da hukuk fakültesi öğrencisi Oğuzcan Kurt'u (24) parkta darbedip yaraladıkları suçlamasıyla tutuksuz yargılanan 4 polisten Serdar Ö., Kurt'un kendisini yere atarak yaraladığını belirterek asıl kendilerinin dayak yediğini ileri sürdü. Mahkeme heyeti, olay anına ilişkin kamera kayıtlarının incelenmesine karar verdi.

Geçen yıl 22 Ağustos akşam saatlerinde Sıhhiye'deki Cumhuriyet Parkı'nda meydana gelen olayda; hukuk fakültesi öğrencisi Oğuzcan Kurt, parkta açık olan suyu kontrol etmek istedi. Bu sırada parkın yanında Atatürk Bulvarı üzerinde uygulama için bekleyen polisler, Kurt'u yanlarına çağırarak kimlik sordu. Kimliğini gösteren Kurt, polis memurunun "Buradan git" demesi üzerine "İstersem giderim" diye karşılık verdi. Bunun üzerine polisler Kurt'u darbetti ve polis merkezine götürdü. 'Polise direnmek' suçlamasıyla ifadesi alınan Kurt, daha sonra hastaneye götürüldü. Yapılan muayenede çenesinin kırık olduğu ve beyin kanaması şüphesi bulunduğu belirlenen Kurt, Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. 2 kez ameliyat olan Kurt, polisler hakkında şikayetçi oldu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sonunda olaya karıştıkları belirlenen polis memurları İbrahim Ş., Alper Y., Eyüp T. ve Serdar Ö. hakkında 'işkence' suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle Ankara 16'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Oğuzcan Kurt ise yaşadıklarını anlattıktan sonra sanıklardan şikayetçi olduğunu belirtti. Oğuzcan Kurt'un avukatı Durmuş İlhan, olay anına ilişkin güvenlik kamera görüntülerini soruşturma aşamasında birçok defa talep etmelerine rağmen emniyetten 'görüntü yok' cevabı aldıklarını, olay yerinin karşısında bulunan Türk Hava Kurumu'na ait kamera kayıtlarının jandarma tarafından temin edilerek dosyaya girdiğini belirtti. Bu görüntülerin ışığın yetersiz olması ve kamera açısı nedeniyle çok net olmadığını belirten İlhan, görüntülerin detaylı bir şekilde incelenerek rapor alınmasını talep etti. Bu talebi ve tarafların tanık dinletme taleplerini kabul eden mahkeme, ayrıca sanıklar hakkında herhangi bir idari soruşturma açılıp açılmadığının Emniyet Genel Müdürlüğü'nden sorulmasına karar verdi. Mahkeme, diğer eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.