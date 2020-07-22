Pınar Gültekin'i vahşice öldüren katil zanlısı Cemal Metin Avcı tutuklandı
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Pınar Gültekin'i vahşice öldüren katil zanlısı Cemal Metin Avcı tutuklandı

Muğla'da 27 yaşındaki üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i boğarak öldürdükten sonra cesedini yakan katil zanlısı Cemal Metin Avcı, çıkarıldığı mahkemece, "canavarca hisle adam öldürmek" suçundan tutuklandı.

22.07.2020 00:21 | Son Güncelleme: 22.07.2020 00:48

Muğla'nın Ula ilçesinde 5 gün önce kaybolan ve cesedi ormanlık alanda bulunan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i öldüren zanlı, tutuklandı.

Gültekin'in öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan ve jandarmada cinayeti itiraf eden C.M.A, işlemlerinin ardından, geniş güvenlik önlemleri kapsamında adliyeye sevk edildi. Zanlı, "canavarca hisle adam öldürmek" suçundan tutuklandı.

MUĞLA KADIN PLATFORMU ADLİYEYE YÜRÜMEK İSTEDİ

Öte yandan Muğla Kadın Platformu üyeleri, Pınar Gültekin'in öldürülmesini, basın açıklaması ve yürüyüş yaparak, protesto etti. Menteşe ilçesinde, "Pınar Gültekin için sokaktayız, isyandayız" sloganıyla Sınırsızlık Meydanı'nda bir araya gelen kadınlar, "Sessiz kalmıyoruz", "Yasta değil, isyandayız", "Kadın katliamlarını durduracağız" yazılı dövizlerle Muğla Adliye Sarayına yürümek istedi. Polisin Atatürk Stadı'na kadar yürümelerine izin verdiği kadınlar, slogan atarak ve düdük çalarak yine Sınırsızlık Meydanı'nda yürüyüşlerini sonlandırdı.

Muğla Kadın Platformu adına basın açıklamasını yapan Pınar Gültekin'in yakın arkadaşı Selin Bileği, günde neredeyse 3 kadının katledildiğini belirtti. Muğla'daki kadınların ve kadın öğrencilerin maruz kaldıkları şiddetin tesadüf, kaza, namusla özdeşleştirilecek ya da "Cinnet geçirdim öldürdüm" denilecek bir durum olmadığını vurgulayan Bileği, "Bizler daha birkaç ay önce Pınar'ın yürüdüğü sokaklarda aynı güvencesiz kanunlar altında baskılanan kadınlarız." dedi.

NE OLMUŞTU?

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi Bilimler Fakültesi son sınıfında öğrenim gören ve sınavlara hazırlanan Pınar Gültekin 16 Temmuz tarihinde öğleden sonra aniden ortadan kayboldu. Ailesi polis ve jandarmaya başvurarak ayrıca sosyal medyadan yardım isteyerek Gültekin'in bulunmasını istedi.

Ekipler, Pınar Gültekin'i bulmak için geniş çaplı arama çalışması başlatmıştı. Polis, Gültekin'in AVM'de bir kişi ile konuştuğunu ve bu kişinin Muğla merkezde Cüce Bar isimli eğlence mekanını işleten evli ve bir çocuk babası 40 yaşındaki Cemal Metin Avcı olduğunu belirledi.

Pınar Gültekin'i vahşice öldüren katil zanlısı Cemal Metin Avcı tutuklandı

VARİLİN İÇİNDEN CANSIZ BEDENİ ÇIKTI

Avcı'nın Menteşe ilçesine bağlı Yerkesik Mahallesi'ndeki çiftlik evinin etrafındaki ormanlık alanda aramalarını yoğunlaştıran güvenlik güçleri ormanlık alana atılmış bir varil tespit etti. İtfaiye ekiplerinin elektrikli keski ile güçlükle açabildiği varil içinden çıkan cansız kadın bedenin Pınar Gültekin'e ait olduğu saptandı.

Pınar Gültekin'i vahşice öldüren katil zanlısı Cemal Metin Avcı tutuklandı

Kaynak: AA

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