Üniversite öğrencisi kampüs bahçesindeki hayvanları unutmadı
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Üniversite öğrencisi kampüs bahçesindeki hayvanları unutmadı

Üniversite öğrencisi kampüs bahçesindeki hayvanları unutmadı
07.05.2020 18:53 | Son Güncelleme: 07.05.2020 18:54

Üniversite öğrencisi kampüs bahçesindeki hayvanları unutmadı Karabük Üniversitesi öğrencisi Özlem Kaya, üniversitenin botanik bahçesinde bulunan hayvanlara gönüllü olarak haftanın belirli günlerinde mama dağıtıp onlarla vakit geçiriyor.

Üniversite öğrencisi kampüs bahçesindeki hayvanları unutmadı

KARABÜK - Karabük Üniversitesi öğrencisi Özlem Kaya, üniversitenin botanik bahçesinde bulunan hayvanlara gönüllü olarak haftanın belirli günlerinde mama dağıtıp onlarla vakit geçiriyor.

Yeni tip koronavirüse (Covid-19) karşı alınan tedbirler doğrultusunda Karabük Üniversitesi de en tenha zamanlarını yaşıyor. Eğitimin uzaktan devam etmesiyle üniversite kampüsü boş kaldı. Kampüste bulunan botanik bahçesindeki hayvanlar da alışmış oldukları öğrenci kalabalığına ve onların sevgisine hasret kaldı. Ancak, Karabük Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mekatronik Mühendisliği son sınıf öğrencisi Özlem Kaya, gönüllü olarak haftanın belirli günlerinde üniversiteye giderek hayvanlara hem mama veriyor hem de onlarla vakit geçiriyor.

Karantina sürecini Karabük'te geçirdiğini söyleyen Özlem Kaya, "Hayvanlar da karantina süreci nedeniyle insanlardan uzak kaldılar. Şu anki bu durum onlar için en büyük sıkıntı aslında. Hem mama hem de insan sevgisi bakımından biraz eksik kaldılar" dedi.

Karabük'te geçirdiği izolasyon sürecine de değinen Kaya, "Derse geldiğim son günü hatırlıyorum. Dersten çıktık ve çimlere uzanarak kitap okuduk. Son günümüz olacağını hiç bilmiyordum. Üniversiteler tatil edildiğinde herkes normal bir tatilmiş gibi otogara akın etti. Halbuki pandemi nedeniyle tatil edilmişti. Ben normal tatillerde de buradayım. Bakmam gereken kedilerim var. Öğrenciler gitti ve izole olmak için Karabük'te harika bir ortam oluştu, 100. yıl başta olmak üzere. Hayat bir şekilde devam ediyor. Alışverişimi aylık yapıyorum, insanlarla çok temasta bulunmuyorum" ifadelerini kullandı.

Üniversiteyi, fakülteyi, hocalarını ve arkadaşlarını çok özlediğini belirten Kaya, "Üniversite devam ediyor olsaydı yazın gelmesiyle birlikte herkes çimlerde olacaktı. Öğrencilere de şunu demek istiyorum; şu an okul harika. Yeşillik, renk renk ağaçlar, erik dallarında minik minik erikler. Hepsi çok güzel. Ben iki üç günde bir gelerek bu şekilde okulun tadını çıkaracağım. En çok da yeşilliklerde çardaklarda oturan insanları özledim. Bir daha okul derslerinden yakınmayacağım. İnşallah Eylül ayında kayıp yaşamadan hepimiz buluşuruz" açıklamasında bulundu.

Üniversite öğrencisi kampüs bahçesindeki hayvanları unutmadı

Kaynak: İHA

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