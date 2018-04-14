Üniversite Öğrencilerinden Yetimlere Gönüllü Öğretmenlik

FERİDE PELİN İNAL - Gaziantep'te eğitim gören üniversite öğrencileri, Bülbülzade Vakfı öncülüğünde yürütülen "Çare Sizsiniz" projesi kapsamında ortaokul ve lisede okuyan 90 yetim çocuğa gönüllü öğretmenlik yapıyor.

Haftanın bir gününü çocuklara ayıran öğrenciler, yetimlerin hem derslerine yardımcı oluyor hem de spor ve sanat etkinlikleriyle eğlendirerek sosyal gelişimlerine de katkı sağlıyor.

Çocukları mutlu etmek için çabalayan 30 üniversite öğrencisi, öğretmenliğin yanı sıra abilik ve ablalık da yapıyor.

Proje koordinatörü Fatma Taş, üniversite öğrencilerinin hepsinin gönüllü olarak projeye dahil olduğunu belirtti.

Öğrencilerin işlerini severek yaptığını, ortaokul ve liseden 90 öğrenciye eğitim verdiklerini anlatan Taş, şunları kaydetti:

"Hukuktan psikolojiye her bölümden öğrenciler var. Satranç, ebru, resim ve drama olmak üzere 4 branşta kursumuz var. Bunun yanı sıra tekvando ve yüzme kursları var. Öğrenciler çocuklarla beraber vakit geçiriyor, ders yapıyorlar. Onlarla birebir ilgileniyorlar. Öğrencilerimiz sınav zamanlarında bile geliyorlar. İsteyerek ve severek yapıyorlar. Bunların yanı sıra değerler eğitimi, adabımuaşeret eğitimi de veriyorlar. Öğretmen-öğrenci ilişkisinden çok ağabey, abla, kardeş ilişkileri var. Çocukların ilk başlarda okul gibi sıkıcı olur düşünceleri vardı. Şimdi koşarak geliyorlar. Daha fazla zaman geçirmek istiyorlar."

"Severek geliyorum"

İngilizce öğretmenliği 2'nci sınıf öğrencisi Hazal Çakır ise çocuklarla çok güzel vakit geçirdiklerini söyledi.

Öncelikle Allah rızası için projede yer aldığını dile getiren Çakır, "Severek ve isteyerek geliyorum. Sınav haftası bile bana engel olmuyor. Çocuklar spor kurslarına gidiyor. Ondan sonra değerler eğitimi veriyoruz. Sevgi, saygı, merhamet, sorumluluk gibi kavramları öğretiyoruz. Çok mutluyuz." diye konuştu.

Burhan Güvenç de rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümünde okuduğunu kaydederek, "Çocuklarla vakit geçirmek benim için de bir hazırlık oluyor. Öğretmenlik provası yapıyorum. Çok eğleniyoruz. Çocukların da severek geldiğini düşünüyorum." dedi.

Çocuklardan Hilal Sarı da 9 yaşında olduğunu belirterek, "Değerler eğitiminde emek, sevgi ve merhamet gibi konuları işliyoruz. Ablalar ve abiler derslerimize yardım ediyorlar. Çok mutluyum." şeklinde konuştu.